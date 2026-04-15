Il Diavolo Veste Prada 2, tra premiere globale e experience a Milano: il ritorno del fashion cult

ROMA – Il sequel de Il Diavolo Veste Prada arriva quasi vent’anni dopo il cult del 2006, riportando sullo schermo Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci nei ruoli che hanno fatto innamorare una generazione di spettatori. A rendere l’attesa ancora più speciale ci sono una première mondiale in diretta e un’esperienza immersiva a Milano che trasforma la città nella capitale del fashion cinema.

IL RITORNO DI UN CULT

A vent’anni dal cult che ha segnato un’intera generazione, Il Diavolo Veste Prada 2 sta per travolgerci di nuovo con stile, sarcasmo e, ovviamente, una dose massiccia di moda.

Nel cast, oltre alle star storiche, entra anche Lucy Liu in un ruolo top secret, descritto dall’attrice come “misterioso” e capace di aggiungere nuove sfumature all’universo del film.

LA PREMIÈRE MONDIALE

Il red carpet dell’anteprima mondiale si terrà lunedì 20 aprile 2026 al Lincoln Center di New York e sarà trasmesso in diretta su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti. Gli abbonati italiani potranno collegarsi alle 23:30 (CET) per vivere da casa una delle serate più glamour dell’anno, con interviste, look da red carpet e dietro le quinte esclusivi.

All’evento sono attesi il cast e i filmmaker, tra cui Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna, trasformando la première in un vero “mega evento” globale tra cinema, moda e celebrity culture.

MILANO, PALCOSCENICO PER IL DIAVOLO VESTE PRADA 2

Milano non è solo spettatrice, ma protagonista: il secondo capitolo de Il Diavolo Veste Prada ha scelto il capoluogo lombardo come uno dei set principali, e in questi giorni la città è letteralmente in fermento. Tra Piazza Duomo, la Galleria e il Quadrilatero della moda, l’uscita del film si intreccia con la Milano Design Week, moltiplicando eventi, installazioni e momenti unici per i fan, turisti e curiosi.

A fare da colonna sonora a questo takeover urbano è Runway, brano firmato da Lady Gaga per il film, che accompagna servizi, clip e contenuti dedicati alla pellicola e al suo immaginario fashion.

L’ESPERIENZA IMMERSIVA ALLA RINASCENTE DI MILANO

Cuore dell’evento italiano è la Rinascente di Milano, dove prende vita un percorso immersivo dedicato al film. Le vetrine sono interamente dedicate al film e la facciata dell’edificio si illumina di rosso, trasformando il grande magazzino in un landmark pop riconoscibile anche di notte.

All’esterno spiccano due sculture a forma di décolleté rossi alte quasi quattro metri, perfette per diventare sfondo di selfie e contenuti social. All’interno, al piano -1, un hub esperienziale ricrea la redazione di Runway, l’ufficio di Miranda Priestly e il celebre closet, permettendo ai visitatori di entrare fisicamente nell’universo del film, tra set fotografici, dettagli scenografici e T-shirt da collezione in edizione limitata con le citazioni più iconiche.

UN EVENTO PENSATO PER LA GENERAZIONE SOCIAL

Grazie alla diretta del red carpet su Disney+ e Hulu, la première mondiale non è più un appuntamento solo per pochi invitati, ma un’esperienza condivisa in tempo reale con milioni di fan in tutto il mondo. Allo stesso tempo, l’allestimento di Rinascente a Milano offre a ragazze e ragazzi l’occasione di vivere il film come un’esperienza “reale”, da fotografare, filmare e postare, più che solo da guardare al cinema.

