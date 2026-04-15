VIDEO | Calciatrice della Salernitana esulta baciando la foto dell’allenatore scomparso

ROMA – Un legame che va oltre lo sport. Maria, calciatrice dodicenne della US Salernitana 1919, è stata protagonista di un episodio commovente nel corso di una partita del settore giovanile lo scorso fine settimana, in cui la giovane atleta ha realizzato una rete.

Nell’esultanza, si è allontanata dall’area di gioco, dirigendosi verso la panchina della propria squadra, dove era stata collocata la fotografia dell’allenatore, Alfredo Della Calce, scomparso a 58 anni alcuni giorni prima.

Raggiunta l’area tecnica, la calciatrice si è fermata davanti all’immagine e evidentemente ancora profondamente colpita dalla sua morte si è lasciata andare a un gesto d’affetto, istintivo e ha baciato la fotografia dell’allenatore. Pochi istanti ma sufficienti a suscitare emozioni forti in compagni di squadra, staff e pubblico presente sugli spalti.

Le immagini hanno fatto rapidamente il giro del web, diventando virale con centinaia di commenti e condivisioni di persone commosse dall’iniziativa della giovane sportiva.