Giovani e salute mentale, arriva “Mindy Map”: l’app che guida ai servizi sul territorio





ROMA – Un’app per orientarsi nella complessa rete dei servizi di salute mentale dedicati ai più giovani. Si chiama Mindy Map, ed è stata realizzata dall’impresa sociale Welcomed nell’ambito del progetto P.R.I.M.A., nato a Milano con il sostegno di realtà come Fondazione Cariplo e iniziative europee per l’innovazione sociale. L’app nasce proprio nel capoluogo lombardo, in risposta a un bisogno crescente tra adolescenti e famiglie: trovare informazioni affidabili e accesso concreto al supporto psicologico.

L’INIZIATIVA

“Mindy Map” nasce come progetto di supporto alla salute mentale di minori e adolescenti, con un obiettivo preciso: ridurre la distanza tra bisogno e accesso ai servizi. L’app si inserisce in un contesto in cui sempre più giovani dichiarano difficoltà psicologiche, ma spesso non sanno a chi rivolgersi o come muoversi tra strutture e percorsi di cura.

L’iniziativa punta quindi a semplificare l’orientamento, offrendo uno strumento digitale accessibile, gratuito e pensato anche per genitori e caregiver. Alla base c’è l’idea che l’informazione corretta e la conoscenza dei servizi territoriali siano il primo passo per affrontare il disagio mentale.

COS’È L’APP E COME FUNZIONA

È una piattaforma informativa e di orientamento che integra due funzioni principali: Informazione sulle patologie, l’app contiene schede semplici e validate sulle principali problematiche di salute mentale (sintomi, diagnosi, possibili trattamenti), pensate per essere comprensibili anche ai non specialisti.

Mappa interattiva dei servizi: il cuore dell’app è una mappa digitale che permette di individuare strutture gratuite dedicate alla salute mentale dei giovani, come:servizi di neuropsichiatria infantile ( UONPIA) , consultori, centri pubblici e sportelli di supporto

Gli utenti possono filtrare i risultati in base al tipo di problema o servizio e contattare direttamente le strutture individuate.Un’altra funzione utile consente di individuare il servizio territoriale competente inserendo il proprio indirizzo, rendendo più semplice e immediato l’accesso alle strutture di supporto.

DOVE SI PUÒ USARE

Nonostante l’idea sia quella di creare una realtà scalabile in tutta Italia, Attualmente “Mindy Map” è geolocalizzata sul territorio di Milano, dove raccoglie e organizza i servizi gratuiti disponibili per bambini e adolescenti.

L’app è scaricabile gratuitamente su smartphone (iOS e Android) ed è pensata per un utilizzo diretto da parte dei cittadini.