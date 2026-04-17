Messi torna in Spagna: acquista il Cornellà e riparte dalla Catalogna

ROMA – Lionel Messi torna protagonista in Spagna, ma questa volta fuori dal campo. Dopo l’esperienza negli Stati Uniti con l’Inter Miami CF, il fuoriclasse argentino ha deciso di investire nel calcio iberico acquistando l’UE Cornellà, squadra con sede alle porte di Barcellona.

IL RITORNO IN SPAGNA DOPO MIAMI

L’operazione segna una sorta di ritorno simbolico in Spagna per Messi, che proprio a Barcellona ha costruito gran parte della sua carriera. Pur continuando a giocare negli Stati Uniti, l’argentino riannoda il filo con il calcio spagnolo scegliendo un progetto lontano dai riflettori della Liga ma con una forte valenza strategica.

Il Cornellà milita attualmente nella Tercera Federación, quinto livello del calcio spagnolo, e rappresenta una realtà radicata nel territorio e nella formazione dei giovani talenti.

L’ACQUISTO COME UNICO PROPRIETARIO

Messi ha acquisito il 100% delle quote del club, diventandone l’unico proprietario e aprendo così una nuova fase della sua carriera, sempre più orientata anche alla gestione e allo sviluppo sportivo.

I dettagli economici dell’operazione non sono stati resi pubblici, ma l’acquisizione rientra in un progetto di lungo periodo: rafforzare la struttura del club, investire sui giovani e costruire una crescita sostenibile sia a livello sportivo che istituzionale.

IL LEGAME CON LA CATALOGNA

La scelta del Cornellà non è casuale. Il club si trova in Catalogna, a pochi chilometri da Barcellona, e rappresenta un territorio profondamente legato alla storia personale e professionale di Messi.

Durante i suoi anni al FC Barcelona, l’argentino è diventato un simbolo globale, e questo investimento rafforza ulteriormente il suo rapporto con la regione. L’obiettivo dichiarato è contribuire allo sviluppo del calcio locale e valorizzare i giovani talenti, in linea con una visione che guarda al futuro oltre la carriera da calciatore.