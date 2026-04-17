Caso D4vd: arrestato il cantante per l’omicidio di una 14enne

Il cantante d4vd è stato arrestato a Los Angeles con l'accusa di omicidio. Il caso riguarda il ritrovamento del corpo di una 14enne nella sua Tesla. Dettagli e difesa.

ROMA – Svolta drammatica nelle indagini sulla morte di Celeste Rivas Hernandez, la quattordicenne scomparsa a Los Angeles nel 2024. Il noto cantante e rapper statunitense D4vd (all’anagrafe David Anthony Burke) sarebbe stato arrestato giovedì dalla polizia con l’accusa di omicidio. L’artista, 21 anni, si troverebbe attualmente in stato di fermo senza possibilità di cauzione, in attesa che l’ufficio del procuratore distrettuale valuti la formalizzazione dei capi d’imputazione.

IL MACABRO RITROVAMENTO

i fatti risalgono a settembre 2025, quando i resti decomposti di una giovane ragazza vennero rinvenuti all’interno di una Tesla abbandonata in un deposito di rimozione forzata a Hollywood. L’auto, stando ai registri della motorizzazione, risulterebbe intestata proprio a Burke. Secondo le prime indiscrezioni trapelate, il corpo della vittima sarebbe stato trovato smembrato e occultato in alcuni sacchi all’interno del bagagliaio e del vano anteriore del veicolo. L’identificazione della vittima come Celeste Rivas Hernandez è arrivata solo dopo complessi esami autoptici.

LE INDAGINI E IL SEGRETO ISTRUTTORIO

Per mesi il caso sarebbe stato trattato nel massimo riserbo da un Gran Giurì della contea di Los Angeles. Sebbene le voci circolassero da tempo negli ambienti musicali, e avessero già portato alla cancellazione di diversi tour nordamericani ed europei dell’artista, il nome di D4vd è stato inserito ufficialmente nella lista dei sospettati solo poche ore fa. Gli inquirenti avrebbero agito solo dopo aver raccolto elementi definiti “significativi”, sebbene i dettagli delle prove a carico del cantante restino coperti da segreto investigativo.

LA DIFESA E LE REAZIONI

I legali di d4vd hanno prontamente rilasciato una dichiarazione professando l’assoluta innocenza del loro assistito. “Non è stata emessa alcuna incriminazione formale e non c’è ancora una denuncia penale depositata”, hanno precisato gli avvocati, sottolineando come l’artista sia attualmente detenuto solo sulla base di sospetti. La difesa ha inoltre annunciato una battaglia legale serrata per contestare le accuse, definendo Burke estraneo alla morte della giovane. D4vd, diventato un’icona della Generazione Z grazie a successi virali come “Romantic Homicide”, vede ora la sua carriera a un bivio definitivo.