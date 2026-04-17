Sopravvissuto alla tragedia di Crans-Montana firma un contratto in Ligue1

ROMA – Tahirys Dos Santos è pronto a riprendersi il suo futuro. Il giovane difensore francese, sopravvissuto al drammatico incendio di Capodanno a Crans-Montana, firmerà il suo primo contratto da professionista con il Metz, chiudendo un capitolo segnato dal dolore e aprendone uno nuovo all’insegna della rinascita.

IL GESTO EROICO

Nel rogo divampato all’interno del locale “Le Constellation”, il calciatore è rimasto gravemente ferito mentre compiva un gesto che lo ha reso noto ben oltre il campo: dopo essere riuscito a mettersi in salvo, è tornato tra le fiamme per salvare la fidanzata rimasta intrappolata. Un’azione che gli è costata ustioni di terzo grado su circa il 30% del corpo, in particolare a nuca, arti e parte del tronco, conseguenza dell’esposizione prolungata al fuoco e al fumo in un ambiente ormai fuori controllo.

La fase di riabilitazione è stata lunga e complessa. Dopo il primo ricovero d’urgenza e il trasferimento in un centro specializzato in Germania, Dos Santos è stato riportato in Francia per proseguire le cure vicino alla famiglia. Ha affrontato settimane delicate tra medicazioni, possibili interventi chirurgici e monitoraggio costante del rischio di infezioni, tipico nei grandi ustionati. Progressivamente, le sue condizioni si sono stabilizzate, permettendogli di uscire dalla fase critica e iniziare un percorso di recupero funzionale.

IL RITORNO AL CAMPO E LA FIRMA

Il ritorno al campo è arrivato per gradi, inizialmente sotto forma di visita al centro sportivo del Metz, a poco meno di due mesi dalla tragedia. Accolto dai compagni e dallo staff, il giovane ha ritrovato l’ambiente squadra come primo passo verso la normalità. Un momento che ha segnato l’inizio del suo rientro nel mondo del calcio, pur senza ancora una data certa per il ritorno all’attività agonistica.

Ora, la firma del primo contratto da professionista rappresenta molto più di un traguardo sportivo. È il riconoscimento della sua forza mentale, della resilienza dimostrata e del percorso compiuto dopo una tragedia che avrebbe potuto interrompere tutto. Per Dos Santos, il Metz , che milita in Ligue1, non è soltanto una squadra: è il punto di ripartenza di una carriera che, dopo aver sfidato il fuoco, può finalmente guardare avanti.