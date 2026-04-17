Marco Lollobrigida nuovo direttore di Rai Sport: la scelta della Rai per la guida della testata

ROMA – Marco Lollobrigida è il nuovo direttore di Rai Sport, incarico assunto dopo le dimissioni di Paolo Petrecca, in seguito alle polemiche sulla telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

IL PROFILO DI MARCO LOLLOBRIGIDA

Giornalista sportivo romano, classe 1971, Marco Lollobrigida è una figura interna alla Rai da oltre vent’anni. Entrato in azienda nel 2001 dopo le prime esperienze nelle emittenti locali, ha costruito una carriera come telecronista e conduttore, seguendo alcuni dei principali eventi sportivi internazionali.

Nel corso degli anni ha raccontato cinque edizioni dei Giochi Olimpici, quattro Mondiali di calcio e tre Europei, oltre a condurre programmi storici come 90° e La Domenica Sportiva.Dal 2023 ricopriva il ruolo di vicedirettore di Rai Sport, posizione che gli ha permesso di apprendere in profondità la macchina organizzativa della testata.

IL CONTESTO

La sua designazione arriva dopo le dimissioni di Paolo Petrecca e si articola in due fasi: una prima designazione ad interim durante il periodo delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e successivamente alla fine giochi, la direzione è stata confermata in via definitiva, trasformando l’incarico temporaneo in una guida stabile della struttura.