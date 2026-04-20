Kanye West, tour europeo sempre più a rischio: dopo Londra cancellati anche i concerti in Polonia e Svizzera

DOPO IL REGNO UNITO, ALTRI STOP: POLONIA E SVIZZERA DICONO NO

ROMA – Dopo il caso più eclatante, l’annullamento del Wireless Festival a Londra, saltato dopo il divieto d’ingresso imposto all’artista, la lista delle date cancellate continua ad allungarsi. In precedenza erano già emersi segnali chiari: lo stop al festival britannico, il rinvio del concerto a Marsiglia e le crescenti pressioni politiche in diversi Paesi europei.

Ora però la situazione si aggrava ulteriormente. Il concerto previsto il 19 giugno allo stadio di Chorzów, in Polonia, è stato ufficialmente cancellato “per ragioni formali e legali”, dopo le forti critiche istituzionali legate alle dichiarazioni antisemite dell’artista.

La decisione arriva dopo le dure parole della ministra polacca della Cultura e del Patrimonio nazionale, Marta Cienkowska, che aveva definito inaccettabile la scelta di ospitare West. Il governo ha inoltre evidenziato la sensibilità del contesto storico polacco, segnato dall’occupazione nazista e dallo sterminio di milioni di ebrei durante la Seconda guerra mondiale. In Polonia, la propaganda o la promozione di simboli nazisti è un reato punibile con la reclusione fino a tre anni.

Ma non è finita, a questo si aggiunge lo stop in Svizzera, dove lo show previsto allo St. Jakob-Park di Basilea è stato respinto dagli organizzatori perché non in linea con i valori dell’ente ospitante.

SEMPRE PIÙ CONCERTI ANNULLATI: QUALE FUTURO PER IL TOUR?

Il quadro che emerge è quello di un tour europeo sempre più fragile. Le cancellazioni non dipendono da problemi logistici o di vendita, ma da una crescente pressione politica e culturale: governi, istituzioni e organizzatori stanno progressivamente prendendo le distanze dall’artista.Il risultato è una tournée a macchia di leopardo, con alcune date ancora confermate (tra cui Italia, Spagna e Paesi Bassi) ma circondate da un clima di incertezza totale.