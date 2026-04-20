Tommaso Paradiso incanta Roma: ospiti a sorpresa e sold out al Palazzo dello Sport

ROMA – Il concerto, andato sold out, rientra in un tour partito il 15 aprile da Gorizia e costruito tra nuovi brani legati all’ultimo progetto discografico e i principali successi della sua carriera, anche dell’epoca con i Thegiornalisti.

OSPITI E SHOW

Tommaso Paradiso ha sorpreso il pubblico con alcune presenze speciali: tra gli ospiti della serata anche Franco126, con cui ha condiviso uno dei momenti più partecipati del live, e Carl Brave, protagonista di un duetto accolto con entusiasmo dal pubblico di casa.

Lo show ha alternato brani più intimi a hit cantate in coro, con una produzione curata ma essenziale, pensata per valorizzare il racconto e il legame diretto con il pubblico.

LE PROSSIME DATE

Milano (22 aprile), Torino (23 aprile), Bologna (25 aprile), Padova (26 aprile), Firenze (28 aprile) e Napoli (30 aprile). Tutte le date del Tour.

Un calendario fitto che accompagnerà Paradiso per tutto il mese di aprile, confermando la dimensione nazionale di un tour pensato esclusivamente per i palazzetti italiani.