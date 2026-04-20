Buon compleanno Vespa! L’icona intramontabile italiana compie 80 anni

ROMA – Vespa celebra nel 2026 gli 80 anni dalla sua nascita, confermandosi icona globale e simbolo della rinascita industriale italiana del dopoguerra. Brevettata il 23 aprile 1946 dalla Piaggio, la Vespa nasce dall’intuizione di Enrico Piaggio e dal progetto dell’ingegnere Corradino D’Ascanio, con l’obiettivo di creare un mezzo economico, semplice e accessibile per il Paese appena uscito dal conflitto.

Nel corso dei decenni, lo scooter ha accompagnato l’evoluzione sociale ed economica dell’Italia, diventando non solo un mezzo di trasporto ma un vero e proprio fenomeno culturale. Dalla diffusione di massa negli anni Cinquanta fino al successo internazionale, con oltre milioni di esemplari prodotti, la Vespa si è affermata come emblema di libertà, ingegno e stile italiano.

Le celebrazioni per l’80° anniversario si articolano lungo tutto il 2026, tra eventi culturali, mostre e raduni. A Pontedera, città simbolo della produzione, iniziative artistiche e installazioni rendono omaggio al mito nato proprio in Toscana, mentre a Roma è atteso a fine giugno un grande evento internazionale che riunirà appassionati da tutto il mondo.

Non solo memoria: l’anniversario guarda anche al futuro, con edizioni speciali e nuove interpretazioni del modello che coniugano tradizione e innovazione. Un percorso che conferma la Vespa come uno dei marchi più longevi e riconoscibili del Made in Italy, capace di attraversare generazioni mantenendo intatta la propria identità.

LA VESPA NELL’IMMAGINARIO COLLETTIVO: TRA CINEMA E MUSICA ITALIANA

Oltre alla sua storia industriale, la Vespa ha assunto nel tempo una dimensione culturale che va ben oltre la mobilità. È diventata un’icona riconoscibile anche grazie al cinema, a partire da Vacanze romane, che ha contribuito a trasformarla in simbolo internazionale della dolce vita e dell’immaginario italiano. Nel cinema più recente, registi come Nanni Moretti l’hanno spesso inserita come elemento quotidiano, quasi familiare, legato alla vita urbana e ai suoi racconti personali.

Lo stesso vale per la musica, dove Cesare Cremonini ha richiamato più volte la Vespa come metafora di libertà e viaggio, contribuendo a mantenere vivo il valore simbolico anche tra le nuove generazioni.

LA GRANDE CELEBRAZIONE NELLA CAPITALE

Roma si prepara a diventare il cuore mondiale delle celebrazioni per gli 80 anni della Vespa. Dal 25 al 28 giugno 2026, la Capitale ospiterà un grande evento internazionale in collaborazione con il Vespa World Club e Piaggio e si svolgerà principalmente nell’area del Foro Italico, che per quattro giorni diventerà il “Vespa Village”, punto di riferimento per appassionati, club e collezionisti provenienti da tutto il mondo.