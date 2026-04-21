Dal 2027 le batterie dei tuoi dispositivi dovranno essere sostituibili: cosa cambia con la nuova legge europea

ROMA – Avete mai buttato via uno smartphone perfettamente funzionante solo perché la batteria non teneva più la carica? Dal 2027 questo problema potrebbe diventare storia. L’Unione Europea ha deciso infatti che i produttori di elettronica di consumo non potranno più saldare le batterie all’interno dei dispositivi: gli utenti dovranno poterle cambiare da soli, senza passare da un centro assistenza. Dopo l’etichetta energetica e l’indice di riparabilità(che riporta la classe di efficienza energetica e altre caratteristiche di sostenibilità). L’unione europea impone ai produttori nuove direzioni da seguire.

IN COSA CONSISTE

La norma in questione è l’articolo 11 del Regolamento Ue 2023/1542, adottato dal Consiglio europeo il 10 luglio 2023. Dal 18 febbraio 2027 le batterie portatili incorporate negli apparecchi dovranno essere rimovibili e sostituibili direttamente dall’utente finale, in qualsiasi momento della vita del dispositivo. Non si tratta di una misura pensata per una categoria sola: la norma abbraccia tutta l’elettronica di consumo: smartphone, tablet, laptop, cuffie, smartwatch.

Non viene imposto un design specifico, tipo lo sportellino a scatto dei vecchi telefoni. La legge richiede che l’operazione sia fattibile con strumenti comuni, acquistabili da chiunque, senza ricorrere a utensili proprietari, solventi o calore per smontare il dispositivo. Se il produttore usa strumenti “specializzati”, deve fornirli gratuitamente insieme al prodotto.

NON È IL PRIMO PASSO CHE FA L’EUROPA

Questo regolamento si inserisce in un quadro più ampio, costruito su due pilastri distinti.

Il primo è già in vigore: il Regolamento (Ue) 2023/1670 sull’Ecodesign per smartphone e tablet, entrato in vigore il 20 giugno 2025. Riguarda solo telefoni e tablet e impone batterie con almeno 800 cicli di ricarica mantenendo l’80% della capacità, pezzi di ricambio disponibili per almeno 7 anni, aggiornamenti software garantiti per almeno 5 anni e accesso non discriminatorio agli strumenti di riparazione per i professionisti.

Il secondo pilastro è la norma sulle batterie sostituibili, che dal 2027 estende questi principi a tutta l’elettronica di consumo.

PERCHÉ È IMPORTANTE

Il problema dell’obsolescenza programmata non è solo una seccatura per i consumatori: ogni anno l’Europa produce oltre 4 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici. Prolungare la vita utile di uno smartphone di un solo anno ridurrebbe le emissioni di CO₂ di oltre 2 milioni di tonnellate, l’equivalente di togliere un milione di auto dalle strade.

C’è però un compromesso da considerare: le moderne celle al litio richiedono protezione adeguata, e ricavare un vano per la batteria rimovibile occupa spazio. A parità di dimensioni, qualcosa(capacità, protezione o costi) potrebbe essere impattato.

LE ECCEZIONI PREVISTE

Non tutti i dispositivi saranno obbligati ad adeguarsi. Se un produttore dimostra che la batteria raggiunge almeno 1.000 cicli mantenendo l’80% della capacità, o 800 cicli con l’83%, e lega il progetto a requisiti elevati di protezione da acqua e polvere, può continuare a usare un design sigillato. Una porta lasciata aperta che, nelle mani dei grandi marchi, potrebbe diventare molto larga.

Sono inoltre esentati i dispositivi progettati per ambienti umidi, quelli che richiedono alimentazione continua e i prodotti medicali.

LA REAZIONE DEI PRODUTTORI ALLA NORMATIVA

Il mercato sta già manifestando cambiamenti in risposta alla normativa. Secondo il Nikkei, Nintendo starebbe sviluppando una versione della Switch 2 specificamente per il mercato europeo, caratterizzata da batterie sostituibili sia per la console che per i controller.

Meta sta cercando di ottenere un’esenzione dalla Commissione per i suoi smartglass. L’azienda sostiene che rispettare la norma sarebbe tecnicamente impraticabile in dispositivi dove il contenimento di peso e dimensioni è cruciale.

D’altra parte Google ha già dimostrato la fattibilità di uno smartwatch con batteria sostituibile, come il Pixel Watch 4. Tuttavia, in ambiti come gli smart glasses e gli auricolari true wireless, la situazione diventa più complessa. La sfida per i produttori è trovare una soluzione tecnica per integrare un vano batteria su dispositivi minuscoli come un auricolare in-ear da 5 grammi.

Sebbene il 2027 possa sembrare lontano, il ciclo di sviluppo hardware per prodotti come smartphone e laptop (tipicamente di molti mesi) implica che le piattaforme attualmente in fase di progettazione devono già conformarsi al nuovo requisito. Sarà cruciale osservare quali produttori si adatteranno e con quali soluzioni usciranno.