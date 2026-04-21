Dal mito alle ombre:arriva il biopic su Michael Jackson

UN FILM-EVENTO PER RACCONTARE IL “RE DEL POP”

ROMA – È difficile trovare qualcuno che non abbia mai provato, almeno una volta nella vita, a riprodurre quello iconico passo all’indietro che la storia ha consacrato come suo marchio di fabbrica.Quel movimento impossibile diventato leggenda, il moonwalk, torna al cinema con Michael, il film dedicato al “Re Del Pop” Michael Jackson, diretto da Antoine Fuqua e prodotto anche da Graham King (già dietro Bohemian ,,Rhapsody) che punta a raccontare l’ascesa,il talento e le contraddizioni di Michael Jackson.L’obiettivo dichiarato è ambizioso: nonsolo celebrare l’artista, ma mostrare anche il lato umano, tra pressione mediatica, fama globale e momenti bui della sua vita. Interpretarlo è Jaafar Jackson, nipote diretto della star. Una Scelta che punta a rendere il racconto più autentico, soprattutto nelle performance musicali.

COME NASCE IL PROGETTO

Il film, come citato poco fa, è stato sviluppato con il coinvolgimento diretto degli eredi dell’artista, un dettaglio che ha permesso l’accesso al catalogo musicale originale, elemento fondamentale per una biografia più veritiera e oggettiva possibile.L’idea è quella di costruire un racconto immersivo, capace di far rivivere ai più giovani non solo le canzoni, ma l’impatto culturale di Jackson: dai videoclip rivoluzionari alle performance live che hanno cambiato il pop e il nostro modo di vederlo.

LE CONTROVERSIE

Fin dall’annuncio, il progetto ha sollevato critiche. Il nodo principale riguarda come verranno trattate le accuse e le zone d’ombra della vita del cantante come le accuse di abusi su minori, la gestione della sua immagine pubblica e il controverso episodio del 2002 quando Michael Jackson espose il figlio più piccolo dal balcone dell’hotel davanti ai fan. Un gesto che all’epoca sollevò forti critiche e contribuì ad alimentare le polemiche sulla gestione della sua immagine pubblica e del rapporto con i media.

Alcuni critici temono un racconto celebrativo, mentre altri sottolineano la difficoltà di separare l’artista della persona. Su questo la produzione ha risposto parlando di un ritratto “completo”,ma i dubbi restano ed è proprio questo uno degli elementi che sta già alimentando l’attenzione attorno al film.