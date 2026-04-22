Reveal, la serie social che smaschera il falso Made in Italy

ROMA – In arrivo una produzione che mescola linguaggi e piattaforme per parlare direttamente alla Gen Z: Reveal è una serie video investigativa e interattiva che trasforma gli utenti in protagonisti attivi di un’indagine sulla contraffazione.

Tutto parte da un misterioso sabotaggio durante un servizio fotografico, dove prodotti autentici vengono sostituiti con falsi e ogni membro della troupe diventa un potenziale sospettato. Da qui si sviluppa una narrazione dinamica, costruita per i social, in cui il pubblico non si limita a guardare ma partecipa, analizza indizi e contribuisce a smascherare il “colpevole”, entrando così nel cuore del fenomeno del falso Made in Italy.

IL PROGETTO

Il progetto è il vincitore di Challenge The Fake 2026, l’iniziativa promossa da Amazon in collaborazione con Indicam e Università Bocconi, che ha coinvolto oltre 50 studenti universitari tra i 18 e i 24 anni, suddivisi in 19 team.

I partecipanti hanno preso parte a un percorso formativo sviluppando campagne di sensibilizzazione contro la contraffazione rivolte alla propria generazione, utilizzando anche strumenti digitali avanzati, inclusi tool di intelligenza artificiale per la creazione di contenuti social, siti web e materiali multimediali.

Inserito tra le attività riconosciute dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nell’ambito della Giornata Nazionale del Made in Italy, il progetto punta a sensibilizzare i giovani su un tema sempre attuale: la tutela della proprietà intellettuale e il valore dell’autenticità. Reveal traduce questi concetti in un linguaggio accessibile e coinvolgente, dimostrando come creatività, tecnologia e spirito imprenditoriale possano diventare strumenti concreti per promuovere un consumo più consapevole e responsabile.

PREMIAZIONI E RICONOSCIMENTI

I vincitori del progetto Reveal potranno accedere a un percorso di sviluppo professionale e a importanti occasioni di visibilità. In Italia, Amazon metterà a disposizione sessioni di preparazione ai colloqui di lavoro e simulazioni pratiche, pensate per accompagnare gli studenti nel passaggio verso il mondo professionale. Il team avrà poi l’opportunità di presentare il proprio progetto al summit annuale di Indicam, confrontandosi con esperti del settore. A livello europeo,parteciperanno alla cerimonia di premiazione presso la sede dell’EUIPO ad Alicante, insieme ai team di Spagna e Regno Unito, portando il progetto su un palcoscenico internazionale.