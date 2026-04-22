Dai banchi al laboratorio: a Roma la nuova scuola orafa che apre le porte ai giovani

ROMA – Un progetto che unisce formazione, tecnologia e tradizione per preparare i giovani a un mestiere sempre più richiesto nel mondo della gioielleria.

Nel quartiere Torrino di Roma prende forma un progetto concreto: all’interno del centro di formazione professionale Ernesto Nathan è stata avviata la costruzione di laboratori moderni pensati per insegnare un mestiere antico, ma oggi più richiesto che mai. Alla cerimonia di avvio dei lavori erano presenti figure istituzionali e rappresentanti dell’azienda, tra cui il sindaco Roberto Gualtieri e il CEO Jean-Christophe Babin.

LE FASI DEL PROGETTO

Il progetto prevede un investimento importante e si svilupperà in due fasi. Già entro l’inizio del prossimo anno scolastico saranno pronti quattro laboratori: spazi dove si potrà lavorare con gessi e fusioni, progettare gioielli al computer, sperimentare tecniche tradizionali e realizzare creazioni con strumenti professionali. Alcune postazioni saranno direttamente firmate Bulgari, offrendo agli studenti un’esperienza vicina al mondo del lavoro.

Successivamente, entro il 2027, l’intero edificio sarà rinnovato per offrire un ambiente ancora più moderno e funzionale.

Ma la vera novità è il percorso formativo: un corso di tre anni, con la possibilità di un quarto anno di specializzazione.

Bulgari rafforza quindi il proprio impegno nella trasmissione del saper fare artigianale e nella formazione delle nuove generazioni, investendo in un progetto che punta a preservare e rilanciare l’arte orafa italiana, con l’obiettivo di sostenere la crescita di professionalità qualificate e garantire continuità a un settore simbolo dell’eccellenza del Made in Italy.