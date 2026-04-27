Arresto cardiaco durante la partitella: “Forza Fede, lottiamo con te”

Il 17enne è stato rianimato sul campo con l’uso del defibrillatore e trasferito in terapia intensiva all’ospedale di Empoli; la squadra gli dedica la vittoria e resta al suo fianco.

ROMA – Resta ricoverato in terapia intensiva, con prognosi riservata ma condizioni stabili, il 17enne tesserato con la formazione Juniores dell’Usc Montelupo 1930, squadra di Montelupo fiorentino, colto da un improvviso malore durante un allenamento martedì scorso. Il giovane si è accasciato a terra poco dopo le 20, durante una partitella di riscaldamento, senza alcun contatto di gioco.

LA VITTORIA COME DEDICA

Nel frattempo, la squadra non ha smesso di stringersi attorno al compagno. In occasione dell’ultima gara di campionato, vinta 1-0 contro il Castelnuovo Garfagnana, i giocatori sono scesi in campo con una maglia dedicata al ragazzo con la scritta “Fede siamo con te”. Una vittoria che ha permesso alla formazione di mantenere il primo posto in classifica a due giornate dal termine. “I ragazzi hanno dato tutto, come se fossero ventidue”, ha commentato il presidente Alberto De Luca, sottolineando la vicinanza costante alla famiglia del giovane.

LE CONDIZIONI DEL GIOVANE

Determinante, nei minuti successivi al malore, la prontezza dei presenti. In attesa dell’arrivo dei sanitari del 118, allenatore e compagni hanno iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Poco dopo è stato utilizzato anche il defibrillatore in dotazione all’impianto sportivo. Grazie all’intervento del personale medico, il cuore del ragazzo ha ripreso a battere. Il 17enne è stato quindi trasportato in codice rosso all’ospedale San Giuseppe di Empoli, dove si trova tuttora ricoverato senza aver ripreso conoscenza.