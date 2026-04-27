Ecco i videogame più famosi in Italia. Ed è boom di accademie specializzate

Roma – Il mercato dei videogiochi in Italia continua a crescere e sfiora i 2,4 miliardi di euro, confermandosi uno dei comparti più dinamici dell’intrattenimento digitale. Secondo i dati del settore, i videogiocatori nel Paese sono circa 14 milioni, pari a oltre un terzo della popolazione tra i 6 e i 64 anni, con un’età media di circa 31 anni. Il fenomeno riguarda tutte le fasce d’età, con una forte presenza di adulti e un utilizzo sempre più diffuso anche tra le donne.

IL GAMING IN ITALIA, TUTTI I DATI:

Giocare al computer e sui dispositivi digitali è ormai un’abitudine consolidata: smartphone e tablet restano le piattaforme più utilizzate, seguiti da console e PC. Tra le più diffuse figurano le attuali generazioni di Sony e Microsoft, nello specifico PlayStation 5 e Xbox Series X, che sono in testa grazie a prestazioni elevate e ampia offerta di titoli.

Accanto a queste continua a mantenere una forte base di utenti anche Nintendo Switch, apprezzata per la portabilità e per un catalogo di giochi adatto a tutte le età ma soprattutto ai più piccoli.Le console rappresentano quindi una quota significativa del tempo di gioco complessivo, soprattutto per i titoli sportivi, d’azione e multiplayer.

In media, milioni di italiani giocano almeno un’ora a settimana, mentre una quota significativa dedica al gaming diverse ore nel corso della settimana, segno di un fenomeno stabile e sempre più attuale.

I VIDEOGIOCHI PIÙ UTILIZZATI

Tra i videogiochi più utilizzati in Italia si confermano i titoli sportivi come EA Sports FC ( FIFA) , seguiti da giochi d’azione e online come Fortnite, oltre a successi consolidati come Minecraft e Grand Theft Auto V (GTA V), ancora tra i più diffusi nonostante la loro presenza ormai da anni sul mercato. In forte presenza anche i titoli multiplayer competitivi e i giochi per dispositivi mobili, che dominano le abitudini quotidiane dei giocatori italiani.

IN CRESCITA ANCHE LE SCUOLE DI GAMING E ACCADEMIE SPECIALIZZATE

In crescita anche il comparto della formazione legata al gaming, con un numero sempre maggiore di scuole e accademie specializzate che offrono percorsi dedicati allo sviluppo di videogiochi, al game design e alle professioni digitali del settore. Realtà formative private e corsi universitari stanno ampliando l’offerta, rispondendo a una domanda in aumento di figure professionali qualificate. Questi percorsi puntano a colmare il divario tra mondo educativo e industria videoludica, formando sviluppatori, designer, programmatori e specialisti di e-sport, in un mercato che richiede competenze sempre più tecniche.