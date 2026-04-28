Taylor Swift brevetta voce e immagine: la nuova frontiera della battaglia contro l’IA

Taylor Swift deposita tre marchi per tutelare la sua voce e l'immagine dell'Eras Tour dall'IA. Una mossa legale cruciale contro i deepfake e l'abuso d'identità

ROMA – La sua voce è una delle più riconoscibili al mondo. Ora Taylor Swift vuole che lo sia anche per la legge. Il 27 aprile 2026, la popstar ha depositato tre richieste di marchio negli Stati Uniti per mitigare i rischi di abuso di voce e immagine tramite sistemi AI. Una mossa che segna un punto di svolta nel rapporto tra mondo dello spettacolo e tecnologia generativa.

Le domande sono state presentate tramite la sua società, TAS Rights Management. Due riguardano marchi sonori: le frasi “Hey, it’s Taylor Swift” e “Hey, it’s Taylor”, pronunciate dalla stessa artista. La terza punta invece a tutelare un’immagine iconica del suo Eras Tour: Swift sul palco con chitarra rosa, tuta iridescente e stivali argentati.

Non si tratta di un gesto isolato. Swift possiede già oltre cinquanta marchi legati al suo nome, agli album e persino a versi delle sue canzoni. Già nel 2014 aveva registrato espressioni come “This sick beat” e “We never go out of style”. Ma questa volta la posta in gioco è diversa: non si tratta di proteggere titoli o slogan commerciali, bensì l’identità stessa dell’artista nell’era dei deepfake.

IL PRECEDENTE MCCONAUGHEY E LA TENDENZA CRESCENTE

Swift non è la prima a percorrere questa strada. Pochi mesi fa, a gennaio, anche Matthew McConaughey aveva intrapreso una strategia simile, registrando il celebre “All right, all right, all right” per difendersi da imitazioni generate artificialmente. L’attore aveva dichiarato di voler sapere che quando la sua voce o la sua immagine venivano usate, fosse perché lui aveva dato il proprio consenso.

L’avvocato Josh Gerben, che ha curato le domande per conto di TAS Rights Management, ha spiegato la logica giuridica della mossa: in caso di causa contro un’IA che usa la voce di Swift, la cantante potrebbe sostenere che qualsiasi utilizzo simile al marchio registrato viola i suoi diritti. Si tratta di uno strumento aggiuntivo rispetto ai tradizionali diritti d’immagine, pensato specificamente per far fronte alle imitazioni generate algoritmicamente.

DEEPFAKE, VUOTO NORMATIVO E UN MODELLO PER IL FUTURO

Per Swift il rischio di veder usata la propria immagine senza consenso è concreto: negli ultimi anni è stata vittima di deepfake, immagini esplicite false e, nel 2024, di contenuti generati dall’IA che la ritraevano erroneamente a sostegno di Donald Trump. È questa serie di violazioni che rende necessario superare strumenti tradizionali come il diritto d’immagine e il copyright.

La registrazione del marchio offre una tutela giuridica più flessibile: protegge un insieme di elementi riconoscibili che definiscono un’identità pubblica, andando oltre la singola foto o clip audio.

Nel vuoto normativo, i marchi registrati possono diventare uno strumento chiave. Protocollando frasi specifiche associate alla sua voce, Swift potrebbe contestare non solo le copie identiche, i ma anche le imitazioni “confondibilmente simili”, un concetto centrale nel diritto dei marchi. In assenza di una normativa specifica sull’IA, ancora carente nei principali ordinamenti, il diritto dei marchi si rivela oggi uno degli strumenti più efficaci a disposizione degli artisti. Sempre più personaggi pubblici ne stanno prendendo nota, rendendo la mossa di Swift un probabile precedente.