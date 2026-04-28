Lino Banfi racconta la sua vita: dal “nonno d’Italia” all’autobiografia

Lino Banfi tra risate e ricordi: il ‘nonno d’Italia’ racconta la sua vita e i film che hanno fatto la storia della commedia italiana

ROMA – Icona della commedia italiana, Lino Banfi,nato il 9 luglio 1936 ad Andria, ha conquistato generazioni di spettatori grazie al suo talento comico, al suo dialetto pugliese trasformato in patrimonio nazionale e al modo unico di raccontare l’Italia con ironia e calore. Dal 1998 protagonista di Un medico in famiglia, Banfi ha saputo entrare nel cuore del pubblico come il “nonno d’Italia”, combinando simpatia, spontaneità e umanità, rendendo i suoi personaggi immediatamente riconoscibili e amati.

L’AUTOBIOGRAFIA, “90, NON MI FAI PAURA”

A pochi mesi dal suo novantesimo compleanno, Banfi si racconta in “90, non mi fai paura!”, la sua prima autobiografia, in libreria dal 28 aprile per Harper Collins Italia. Il libro celebra e racconta la vita dell’uomo dietro il personaggio pubblico, mettendo a nudo fragilità, paure e momenti difficili, come la perdita della moglie Lucia o un tragico incidente dal quale si è salvato per miracolo.

Con sincerità e ironia, Banfi racconta anche la decisione di entrare in seminario, gli anni passati a cercare il successo da giovane attore e la capacità di trasformare la tragedia in comicità. Il memoir sarà presentato al Salone del Libro di Torino il 17 maggio, con Nicola Lagioia e Renato Franco, e in altre date a Roma e Bari.

ALCUNI DEI FILM PIÙ FAMOSI

Banfi è protagonista di decine di film cult della commedia italiana degli anni ’70 e ’80. Tra i più celebri: L’allenatore nel pallone (1984), Il commissario Lo Gatto (1986), Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio (1983), Banfi, di che segno sei? (1980) e La liceale seduce i professori (1975). .