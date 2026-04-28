Osimhen denunciato da Mercedes: 90mila euro di rate non pagate e l’auto mai restituita

ROMA — Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Galatasaray ed ex Napoli, è stato denunciato da Mercedes-Benz Financial Services Italia. Il legale della società ha presentato una querela contro il calciatore alla stazione Crescenzago dei carabinieri di Milano.
Secondo quanto riportato, il calciatore avrebbe stipulato nel 2023, quando militava nel Napoli, un contratto di leasing per una Mercedes GLE ad alimentazione ibrida, senza corrispondere le rate del veicolo, per un insoluto complessivo di circa 90mila euro, e senza restituire la macchina alla fine del contratto.
La denuncia si aggiunge a un quadro giudiziario già complesso che coinvolge indirettamente il calciatore: nel novembre 2025 il gup di Roma ha rinviato a giudizio il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per falso in bilancio, con al centro presunte plusvalenze fittizie legate all’acquisto di Osimhen dal Lille nel 2020. Ma quel procedimento riguarda il club, non il giocatore.
L’azione di Mercedes-Benz Financial Services segna dunque un nuovo capitolo complicato per Osimhen, che dovrà rispondere personalmente dell’accusa di appropriazione indebita davanti alle autorità italiane.
Gli sviluppi della vicenda dipenderanno dagli accertamenti dei carabinieri di Milano, cui spetterà ora raccogliere gli elementi necessari alla Procura.