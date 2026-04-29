Calcio, rivoluzione ai Mondiali 2026: rosso diretto se ti copri la bocca

ROMA – Il calcio cambia pelle, e lo fa partendo dal prossimo Mondiale.L‘IFAB (International Football Association Board) ,l’ente che scrive le regole del gioco, ha approvato all’unanimità nella riunione straordinaria di Vancouver una delle modifiche più discusse degli ultimi anni: cartellino rosso diretto per chiunque si copra la bocca mentre parla con un avversario. Semplice, netto, senza appelli.

La nuova norma vale anche per i giocatori che abbandonano il campo per protestare contro una decisione arbitrale, e si estende agli allenatori o dirigenti che li incitano a farlo. In più, una squadra che provoca l’interruzione di una partita perderà la gara a tavolino.

L’idea arriva direttamente dal presidente della FIFA Gianni Infantino, che ha sempre inquadrato questa norma come uno strumento anti-discriminazione: secondo Infantino, chi non ha nulla da nascondere non ha motivo di coprire il labiale, e se il gesto serve a mascherare un insulto discriminatorio, il rosso deve diventare la conseguenza naturale.

IL CASO CHE HA CAMBIATO TUTTO: PRESTIANNI VS VINICIUS

Dietro questa regola c’è una partita precisa. Era il 17 febbraio, andata dei playoff di Champions League: Benfica contro Real Madrid a Lisbona. Poco dopo che Vinicius Jr aveva portato il Real in vantaggio, la gara è stata sospesa per 11 minuti.

Il motivo? le riprese televisive avevano mostrato Gianluca Prestianni, esterno argentino del Benfica, coprirsi ripetutamente la bocca con la maglietta prima di fare commenti che Vinicius e i suoi compagni hanno interpretato come un insulto discriminatorio.

L’insulto era sfuggito sia all’arbitro Francois Letexier che alle telecamere, anche perché Prestianni si era coperto la bocca mentre parlava. Un gesto che sembrava banale, ma che nascondeva qualcosa di molto più grave. Vinicius accusò l’avversario di averlo chiamato “mono” (scimmia), ma dall’indagine UEFA è emerso che la parola pronunciata era “maricón”, un insulto di natura omofoba.

At a Special Meeting held in Vancouver, Canada, @TheIFAB unanimously approved two FIFA-proposed Law amendments to address discriminatory and inappropriate behaviour. — FIFA (@FIFAcom) April 28, 2026

TUTTE LE NUOVE REGOLE

Contro le perdite di tempo: la spinta decisiva è arrivata dai risultati positivi della “regola degli 8 secondi” per i portieri. Ora il principio viene esteso anche ai calci di rinvio e alle rimesse laterali: se l’arbitro ritiene che una squadra stia ritardando volontariamente la ripresa del gioco, farà partire un conto alla rovescia di cinque secondi. Allo scadere, se la palla non è in gioco, la rimessa laterale viene assegnata agli avversari; per i rinvii dal fondo, scatta un calcio d’angolo per gli avversari.

VAR esteso: sarà possibile intervenire per rivedere ed eventualmente annullare un secondo cartellino giallo che porta all’espulsione, come nel caso Bastoni-Kalulu in Inter-Juventus, mentre resta esclusa la revisione delle prime ammonizioni.

Finti infortuni: un giocatore che richiede l’intervento dei sanitari per più di otto secondi dovrà restare fuori dal campo per 60 secondi, lasciando la squadra temporaneamente in inferiorità numerica. Addio quindi alle simulazioni di dolori improvvisi per far passare il tempo.