Milano, 22enne ricoverato in gravi condizioni dopo una caduta in Foro Bonaparte

Un incidente banale nella notte milanese: il ragazzo ha perso l'equilibrio e ha battuto la testa. Le condizioni sono gravissime

ROMA – La serata con gli amici si è chiusa nel modo peggiore per un ragazzo di 22 anni, di origine romena, che nella notte tra domenica e lunedì è finito in ospedale in gravi condizioni dopo una caduta accidentale nel cuore di Milano.

Erano circa le 2 quando il giovane stava camminando insieme a due amici in direzione della stazione Cadorna, all’altezza di Foro Bonaparte. Un momento di distrazione, un passo falso e il ragazzo è inciampato, sbattendo violentemente la testa contro lo spigolo di un marciapiede.

I tre erano reduci da una serata e, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, erano tutti e tre un po’ alticci al momento dell’incidente.

LA CHIAMATA AI SOCCORSI

I due amici hanno reagito subito: allertati i soccorsi, sul posto sono arrivati rapidamente il 118 e i carabinieri. Il personale medico ha soccorso il 22enne e lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove si trova tuttora ricoverato, intubato e in gravi condizioni.

I carabinieri intervenuti hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto: è stato stabilito che sia inciampato da solo, senza il coinvolgimento di altri. La ferita riportata alla testa era pienamente compatibile con l’impatto contro il bordo del marciapiede, confermando la natura accidentale dell’episodio.