Melanoma, l’abito fa lo scudo: perché vestirsi bene vale più della crema solare

I CASI RADDOPPIATI IN VENT’ANNI

Il melanoma è il più aggressivo dei tumori cutanei in Italia, e i casi sono più che raddoppiati negli ultimi vent’anni, passando dai seimila del 2004 ai quasi quindicimila degli ultimi anni. Un’emergenza silenziosa che spinge la Fondazione Melanoma Onlus a ridefinire le priorità della prevenzione estiva con la campagna “Vestiti di Prevenzione“, lanciata in vista del 2 maggio.

LE CAUSE: QUASI TUTTO VIENE DAL SOLE

Il nesso con l’esposizione ai raggi ultravioletti è schiacciante. Secondo Paolo Ascierto, professore ordinario di Oncologia all’Università Federico II di Napoli e presidente della Fondazione Melanoma Onlus, quasi nove casi su dieci sono legati all’eccessiva esposizione ai raggi UV. Scottarsi anche solo una volta ogni due anni può triplicare il rischio di melanoma. I raggi UV, possono essere abbastanza forti da danneggiare la pelle da metà marzo a metà ottobre, anche con il cielo nuvoloso o con temperature fresche.

Non è solo una questione di quanto ci si espone, ma anche di dove. Secondo un’analisi della Cancer Research UK, negli uomini due melanomi su cinque vengono diagnosticati sul dorso ,schiena, petto e addome mentre nelle donne più di un terzo dei casi si manifesta sulle gambe. Queste differenze riflettono le abitudini nell’abbigliamento estivo: la tendenza maschile a stare a torso nudo e quella femminile a indossare gonne e pantaloncini.

L’ABBIGLIAMENTO COME PRIMO SCUDO

La vera svolta culturale della campagna sta qui: per ridurre il rischio da raggi UV, la pelle va coperta prima di essere filtrata. Ma non basta indossare qualsiasi cosa.

Per proteggere la pelle dal sole è preferibile indossare capi leggeri ma coprenti in lino o cotone, in colori scuri o vivaci, perché assorbono meglio i raggi UV. Anche gli occhi vanno tutelati con occhiali a montatura avvolgente e lenti certificate, e il cappello a tesa larga è fondamentale per proteggere viso, orecchie, collo e cuoio capelluto.

PERCHÉ LA CREMA SOLARE A VOLTE NON BASTA

La crema solare rimane indispensabile, ma da sola può rivelarsi insufficiente e persino controproducente se usata male. I ricercatori della McGill University hanno identificato quello che definiscono il “paradosso della crema solare“: i filtri protettivi fornirebbero un falso senso di sicurezza, portando le persone a esporsi al sole in modo più pericoloso.



Il meccanismo è chiaro: chi si espone maggiormente al sole tende a usare più crema, ma non in quantità adeguata né adottando altre misure di protezione. L’abbigliamento, al contrario, non scade, non si lava via col sudore e offre una protezione fisica costante che la lozione, spesso applicata male o in quantità insufficiente, non è in grado di garantire.

La crema resta indispensabile sulle zone esposte, ma va applicata in quantità adeguata e più volte durante la giornata. Il messaggio degli esperti è netto: non una difesa contro l’altra, ma una gerarchia chiara. Prima si copre, poi si filtra.