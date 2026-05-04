Met Gala 2026: tutto quello che devi sapere sulla notte più glamour dell’anno

Il primo lunedì di maggio è tornato, e con lui il Met Gala. Lunedì 4 maggio il Metropolitan Museum of Art di New York si trasforma ancora una volta nel palcoscenico più seguito del mondo della moda, con circa 450 ospiti pronti a sfilare sui gradini più fotografati del pianeta.

ROMA -“Fashion Is Art”: il tema che divide Il dress code di quest’anno è ispirato alla mostra annuale del Costume Institute “Costume Art“: un viaggio di 5.000 anni attraverso il rapporto tra corpo, abito e arte, con 200 creazioni d’archivio affiancate a opere di epoche lontanissime.

LE CO-CHAIR: BEYONCÉ, NICOLE KIDMAN, VENUS WILLIAMS E ANNA WINTOUR

A guidare la serata quattro nomi che da soli valgono il prezzo del biglietto, 75.000 dollari, per chi se lo stesse chiedendo. Beyoncé torna dopo dieci anni di assenza dal red carpet del Met, e il suo ritorno è già l’evento nell’evento.



Al suo fianco Nicole Kidman, Venus Williams e l’intramontabile Anna Wintour, con Jeff Bezos e Lauren Sánchez nel ruolo di sponsor principali.

CHI CI SARÀ E COME SEGUIRLO

La guest list ufficiale resta segreta fino all’ultimo, ma tra i 450 invitati circolano i nomi di Zendaya, Rihanna, Kim Kardashian e Sabrina Carpenter. Per seguire tutto in diretta, appuntamento dalla mezzanotte italiana sui canali Vogue, YouTube, TikTok e social ,con un red carpet che di solito si allunga fino alle due di notte.

Al di là dei look e del red carpet, il Met Gala 2026 segna un momento storicamente rilevante per il mondo della moda. La serata inaugura le Condé M. Nast Galleries, il primo spazio permanente dedicato alla moda all’interno del Metropolitan Museum: un riconoscimento istituzionale per una disciplina a lungo considerata arte di serie B nei grandi musei. La mostra “Costume Art” ospiterà quasi 400 oggetti ed è organizzata attorno a una reale diversità di corporature, con venticinque nuovi manichini creati per rappresentare fisici diversi dal classico standard taglia 36.Aperta al pubblico dal 10 maggio fino al gennaio 2027, è il vero lascito di questa edizione: quando i riflettori si spengono e gli abiti tornano negli armadi, resta un museo che ha deciso di trattare la moda come quello che è sempre stata,arte.