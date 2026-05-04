4 Maggio: Oggi si festeggia lo Star Wars Day

ROMA — Per milioni di fan in tutto il mondo, il 4 maggio è un appuntamento imperdibile: lo Star Wars Day. È il giorno in cui risuona l’iconico saluto “May the Fourth be with you”, un’affettuosa variazione del celebre motto Jedi “May the Force be with you” (“Che la Forza sia con te“). L’origine di questa ricorrenza risiede in un semplice quanto brillante gioco di parole: l’assonanza in inglese tra “May the fourth” (il 4 maggio) e “May the Force” (Che la Forza).

DALLA POLITICA BRITANNICA AL FENOMENO GLOBALE

Curiosamente, la prima traccia scritta di questa assonanza non è legata al fandom, ma alla politica britannica. Era il 4 maggio 1979 e, per celebrare l’elezione di Margaret Thatcher a Primo Ministro, il suo partito pubblicò sul London Evening News il messaggio: “May the fourth be with you, Maggie. Congratulations”.

Per decenni, il 4 maggio è rimasto poco più di una battuta per gli iniziati. La vera svolta, che l’ha trasformato in una ricorrenza mondiale, è arrivata con l’avvento di Internet e dei social network. A partire dagli anni 2000, le community di fan iniziarono a organizzarsi attorno a questa data. L’esplosione sulle piattaforme digitali nel 2011 trasformò il simpatico gioco di parole in un evento collettivo.

L’UFFICIALIZZAZIONE DISNEY E LA FORZA DEL 4 MAGGIO

Nonostante alcuni fan preferiscano il 25 maggio, data di uscita del primo film nel 1977, che nel 2007 fu dichiarato Star Wars Day dal Comune di Los Angeles, la potenza dell’assonanza ha prevalso: il 4 maggio è la data universalmente riconosciuta.

La definitiva consacrazione è arrivata nel 2012, con l’acquisizione di Lucasfilm da parte della Walt Disney Company. Il colosso dell’intrattenimento ha intuito il potenziale del fenomeno e ha istituzionalizzato la ricorrenza, trasformandola da festa di nicchia in un palcoscenico globale.

NON SOLO FESTA, MA PALCOSCENICO PER IL FUTURO

Negli anni, lo Star Wars Day si è evoluto: da celebrazione spontanea delle community è diventato un evento centrale nel calendario della cultura pop. Oggi non è più solo il giorno delle maratone cinematografiche, ma l’occasione scelta per i grandi annunci del franchise: il rilascio di nuove serie TV, il lancio di merchandise esclusivo e la presentazione dei futuri progetti cinematografici. Cinema, musei e librerie in tutto il mondo organizzano eventi, proiezioni e sessioni di cosplay.

A quasi cinquant’anni dal suo debutto, lo Star Wars Day dimostra che la Forza è ancora potente, capace di unire intere generazioni. Al di là del clamore, per i fan resta un momento intimo per riscoprire il legame con una saga che ha cambiato il modo di raccontare storie. Un giorno per tornare bambini e condividere il motto che non invecchia mai.