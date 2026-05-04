ROMA — La Guardia di Finanza di Catanzaro ha scoperto e sequestrato una falsa Ferrari: l’auto era in realtà una Toyota, modificata nella carrozzeria e negli accessori esterni e interni per renderla del tutto simile a una vera Ferrari F355 GTS.

I finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro, affiancati da personale specializzato inviato da Ferrari, hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal Tribunale di Catanzaro, con cui è stato disposto lo smontaggio e la distruzione dei componenti contraffatti montati sul veicolo.

COME FUNZIONAVA L’INGANNO

Il veicolo era stato modificato pezzo per pezzo per assomigliare a una Ferrari F355 GTS, il modello prodotto a Maranello tra il 1994 e il 1999 su design dello studio Pininfarina. Chi ha realizzato la trasformazione non si è fermato all’apparenza: cerchi, volante, stemmi, loghi e quasi tutte le parti visibili, dall’interno all’esterno, erano state sostituite con componenti falsi ma convincenti.

ESPOSTA IN AUTOSALONE E PUBBLICIZZATA ONLINE

La vettura era stata messa in mostra in un concessionario di Catanzaro e proposta in vendita anche attraverso annunci sul web, senza che venisse indicato alcun prezzo, un dettaglio che, secondo gli inquirenti, lasciava aperta la porta alla trattativa privata e alla possibilità di chiedere cifre ben al di sopra del valore reale del mezzo.

LE CONSEGUENZE LEGALI

Il proprietario del veicolo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Catanzaro per reati di contraffazione. Il caso si aggiunge a una serie di operazioni anti contraffazione condotte dalla Guardia di Finanza nel settore automotive.