Scroll e like in loop: quando i social diventano un problema per la tua testa

Tre ore al giorno sui social bastano per cambiare come stai. I dati, le ragioni, e cosa puoi fare davvero.

IL NEMICO INVISIBILE

ROMA – Hai mai aperto il report del tempo di utilizzo del tuo telefono e poi lo hai subito richiuso? È quasi un riflesso. Lo vedi, lo chiudi, vai avanti. Ma quel numero che ignori ogni volta sta facendo qualcosa che ai tuoi occhi è impercettibile.

I DATI DELLO STUDIO

Gli adolescenti che trascorrono più di tre ore al giorno sui social hanno una probabilità più alta di sviluppare problemi di salute mentale. A dirlo non è un genitore ansioso: è uno studio pubblicato su JAMA Psychiatry, condotto dalla Johns Hopkins University. Il campione coinvolto era di circa 6.600 ragazzi tra i 12 e i 15 anni, che hanno riportato quanto tempo passavano online e i loro livelli di ansia, depressione e solitudine. Il risultato è chiaro: oltre quella soglia, il rischio sale.

COME CAMBIA IL SONNO E IL RISCHIO DI DEPRESSIONE NEL TEMPO

Siamo abituati a portare il telefonino con noi a letto, ma c’è un meccanismo preciso dietro tutto questo del quale non ci accorgiamo.

L’uso dei social media prima di dormire altera i ritmi circadiani, riducendo la qualità del sonno: la luce blu emessa dagli schermi inibisce la produzione di melatonina, rendendo più difficile addormentarsi e provocando insonnia.

E dormire male non è solo una questione di stanchezza il giorno dopo. Gli adolescenti che hanno riportato tempi di esposizione allo schermo più lunghi hanno sviluppato abitudini di sonno più scadenti nel tempo, e questo ha portato a livelli di depressione più elevati.

TRE “SOLUZIONI” CONCRETE, NESSUNA MORALE:

Smettila la sera. Niente telefono nell’ora prima di dormire. Non è una regola da genitori, è che il sonno è il primo a rompersi, e dal sonno parte tutto il resto.

Una settimana di pausa ogni tanto. Anche solo sette giorni di detox dai social riducono i sintomi d’ansia del 16%, la depressione del 25% e l’insonnia del 14%. Non per sempre. Solo ogni tanto, per resettare.Segui meno, vivi di più. Il problema non è stare sui social, è cosa consumi. Un feed costruito su confronto e perfezione fa danni. Uno costruito su interessi reali, molto meno.