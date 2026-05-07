Una coppia tedesca ha rubato quasi due milioni di euro in monetine dai parchimetri

Un ex dipendente comunale di Kempten si è dichiarato colpevole martedì: con la moglie aveva svuotato i parchimetri della città per dieci anni

ROMA – Una coppia tedesca è finita sotto accusa per aver sottratto quasi due milioni di euro dai parchimetri della città di Kempten, in Baviera. L’uomo, un ex dipendente municipale quarantenne di Kempten, città da circa 70mila abitanti nella Baviera meridionale, ha confessato martedì davanti al tribunale regionale, mentre la moglie trentanovenne è imputata come sua complice.

Ogni martedì sera, prima che gli addetti del comune andassero a svuotare i parchimetri, l’uomo controllava i sistemi informatici per individuare quelli con più di 800 euro in cassa. Poi andava a svuotarli. Così, moneta dopo moneta, ha sottratto quasi due milioni di euro all’amministrazione locale nell’arco di un decennio. Martedì si è dichiarato colpevole davanti al tribunale regionale della città. Con lui è imputata la moglie trentanovenne, complice nell’intera vicenda.

COME FUNZIONAVA IL SISTEMA

L’uomo sfruttava la conoscenza che aveva dei sistemi interni del comune. Oltre a puntare i parchimetri più carichi, ne selezionava anche alcuni con problemi di funzionamento o in manutenzione, meno rischiosi da manomettere. Una volta prelevate le monete, gettava via le ricevute: senza di esse, i dati non venivano mai registrati nel sistema informatico e l’incasso risultava semplicemente inesistente. Una parte del denaro veniva depositata in banca, un’altra parte nei distributori Coinstar, dove le monete venivano convertite in buoni spesa.

Come l’uomo riuscisse ad avere accesso sistematico alle chiavi dei parchimetri è rimasto poco chiaro anche durante il processo: i colleghi sentiti come testimoni non hanno saputo spiegarlo. L’uomo ha detto che “chiunque avrebbe potuto prenderle dalla cassaforte” del comune in cui erano conservate.

LA SCOPERTA E LE CIFRE

La truffa è venuta alla luce lo scorso autunno, quando la banca della coppia ha segnalato operazioni sospette di riciclaggio a causa dei ricorrenti versamenti di monete. Sebbene inizialmente la banca avesse accettato le vaghe spiegazioni, ha poi avviato un’indagine interna.

Secondo la procura, solo tra il 2020 e il 2025 i due hanno sottratto più di 1,3 milioni di euro in 335 furti, ognuno per alcune migliaia di euro. Altri furti, per un totale di quasi 600mila euro, risalgono fino al 2015 e non sono perseguibili per via della prescrizione, ma la procura li ha contestati ugualmente. Da novembre scorso entrambi sono in custodia cautelare.

IL TENORE DI VITA E LA SEPARAZIONE

Nonostante la cifra colossale sottratta, la donna ha dichiarato in aula che del denaro non è rimasto nulla. La coppia manteneva un tenore di vita molto elevato, con l’acquisto di automobili costose e la gestione di un allevamento di cavalli. Un dettaglio curioso riguarda la loro separazione, avvenuta lo scorso agosto, quando l’uomo ha consegnato alla moglie 15.000 euro, interamente in monete.

LE CONSEGUENZE PER IL COMUNE

I media tedeschi riportano che il comune di Kempten si era accorto nel tempo di alcuni ammanchi, ma non di tale entità da destare sospetti per un’indagine approfondita. Solo dopo l’arresto della coppia l’amministrazione è riuscita a ricostruire le reali somme sottratte. Da allora il sistema di gestione dei parchimetri è stato modificato: chiavi, lucchetti e controlli sono stati integralmente rinnovati.

Per entrambi gli imputati, la cui identità non è stata resa nota come da prassi nei procedimenti giudiziari tedeschi, la pena massima prevista è dieci anni di carcere.