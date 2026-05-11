Soldi pochi, voglia di partire tanta: guida all’estate 2026

ROMA – Luglio si avvicina e la domanda è sempre quella: dove si va? Non la risposta standard, non la settimana al mare con i genitori, non il solito posto dell’anno scorso. Parliamo di quelle vacanze che ti cambiano l’umore ancora prima di partire, quelle di cui parli per mesi. L’estate 2026 ha una mappa precisa, e conviene studiarla adesso.

ALBANIA E MONTENEGRO: IL SEGRETO CHE NON È PIÙ UN SEGRETO

Chi ci è andato l’anno scorso lo sapeva già. Chi non c’è andato sta recuperando ora. Spiagge intatte, parchi naturali ancora poco conosciuti e villaggi autentici: l’Albania è la meta ideale per chi cerca mare, cultura e prezzi che non ti svuotano il conto corrente. Saranda, la Riviera Albanese, Ksamil con le sue acque trasparenti. Spostandosi verso il Montenegro, Budva è considerata da molti la capitale della movida sulla riviera montenegrina, con prezzi decisamente più accessibili rispetto a mete più rinomate come Ibiza e Mykonos.

GRECIA: NON SOLO MYKONOS

La Grecia non smette mai di essere un’opzione, ma nel 2026 si sceglie in modo diverso. Zante e Corfù restano tra le mete più amate dai giovani 18-25, con il mix perfetto tra mare cristallino, party boat e nightlife internazionale. Ma la vera scoperta è la Grecia del Nord,Salonicco, la Calcidica, con spiagge intatte e villaggi autentici, perfetta per chi cerca un’esperienza ancora lontana dall’overtourism.

MAROCCO E TUNISIA: VICINI, LONTANISSIMI DA TUTTO IL RESTO

Poche ore di volo e sei in un altro mondo. Il Marocco, con il suo meraviglioso deserto dalla sabbia rossissima, ha conquistato il cuore di numerosi giovani negli ultimi anni: Marrakech propone di tutto, dalle discoteche ai ristoranti tipici, dai negozi di souvenir ai musei. La Tunisia, ancora più sottovalutata, aggiunge anfiteatri romani, oasi nel Sahara e l’antica città di Matmata, set dell’immortale film di Star Wars. Budget contenuto, visuale garantita.

PORTOGALLO: SLOW MA NON NOIOSO

Grazie alle tariffe aeree accessibili e al suo fascino senza tempo, il Portogallo è una delle destinazioni di tendenza per gli italiani nel 2026. L’Algarve per chi vuole oceano e scogliere arancioni, ma anche Coimbra e le regioni rurali del Portogallo centrale, perfette per chi predilige viaggi green e autentici. Costo della vita basso, cibo eccezionale, ritmo umano.