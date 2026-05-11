Fulminacci in strada a Trastevere, chitarra acustica e folla in via della Pelliccia: il live che non ti aspetti

ROMA — Erano le sei di pomeriggio, una domenica qualunque a Trastevere, quando qualcuno ha sentito le prime note di Santa Marinella provenire da via della Pelliccia. Chitarra acustica in spalla, Fulminacci si è fermato lungo la via e ha iniziato a suonare, attirando in pochi minuti una folla di fan e curiosi. Telefoni in aria, ritornelli cantati tutti insieme e il quartiere trasformato in un palco a cielo aperto.

Il preavviso era stato minimo, quasi un non-annuncio: “Oggi alle 18 circa suonerò qualche pezzo in acustico. Venite anche se staremo stretti”, aveva scritto il cantautore romano sui social poco prima.

Tra i brani in scaletta Santa Marinella, Tommaso e Stupida Sfortuna, quest’ultima fresca di Sanremo 2026, ancora in testa alle playlist di mezza Italia. In pochi minuti le immagini del live improvvisato sono finite sui social, rimbalzando tra Instagram e TikTok e diventando virali.

SPONTANEO? QUASI,C’ERA ANCHE UNA “BIRRA” DI MEZZO

C’è però un dettaglio che vale la pena raccontare. L’occasione era l’inaugurazione di uno store nel quartiere, e non uno store qualunque: si trattava di un evento sponsorizzato da un marchio di birra, organizzato in perfetto stile guerrilla marketing, con l’annuncio dato sui social sia dal cantante che dall’account del brand, per assicurarsi un numero consistente di smartphone che avrebbero inquadrato l’artista con l’enorme logo commerciale alle spalle. L’esibizione è durata poco più di 15 minuti, dopo i quali Fulminacci se n’è andato, lasciando deluso più di qualcuno. Non a caso, il cantante non ha poi condiviso il video della sua esibizione.