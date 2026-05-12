Più condividi, più sei vulnerabile,cosa sono i Deepfake e come difendersi

Il tuo volto, la tua voce, le tue parole,ma non sei tu.Come l'intelligenza artificiale sta riscrivendo le regole della realtà digitale

ROMA – Immagina di ricevere un video del tuo cantante preferito che annuncia qualcosa di assurdo.Lo condividi.Lo commentano tutti.Poi scopri che non è mai stato girato.Quello è un deepfake.

COS’E UN DEEPFAKE

Il termine nasce dall’unione di “deep learning” (apprendimento profondo, una branca dell’intelligenza artificiale) e “fake” (falso).Indica contenuti: video, audio, immagini generate o manipolate dall’IA in modo così convincente da sembrare autentici.

In parole semplici:un sistema di intelligenza artificiale analizza migliaia di immagini o registrazioni di una persona reale, le “apprende” nel dettaglio, e poi è in grado di ricreare quella persona in scenari completamente inventati, facendola dire o fare qualsiasi cosa.

Non parliamo di fotoritocco grossolano.Parliamo di sintesi video che ingannano l’occhio umano, e sempre più spesso anche i software di rilevamento.

I PERICOLI PER I GIOVANI

I deepfake non sono solo un problema politico o dei VIP.Sempre di più le vittime sono persone comuni, e i giovani sono tra i bersagli più vulnerabili.

Il rischio più immediato è il revenge porn sintetico: immagini o video sessualmente espliciti generati con il volto di una persona reale, senza alcun consenso. Secondo le ricerche più recenti, oltre il 96% dei deepfake online ha contenuto sessuale non consensuale e la maggior parte delle vittime sono donne e ragazze.

Ma non è l’unico pericolo. I deepfake alimentano forme di cyberbullismo sempre più sofisticate, con video falsi creati appositamente per umiliare e danneggiare la reputazione di un coetaneo.Vengono usati per truffe: voci clonate di genitori o amici che simulano emergenze per estorcere denaro.E ovviamente per disinformazione su scala virale, con politici o scienziati che “dicono” cose mai dette, diffuse a milioni di persone in pochi minuti.

C’è poi il rischio più sottile: la perdita della fiducia.Se tutto può essere falso, come fai a credere a qualcosa? Questa incertezza diffusa è di per sé un danno enorme, per le persone e per la democrazia.

COME VENGONO CREATI

La tecnologia dietro i deepfake si chiama GAN,Generative Adversarial Network, rete generativa avversariale. Funziona come una sfida tra due intelligenze artificiali.

Prima di tutto il sistema raccoglie centinaia o migliaia di foto e video della persona da falsificare e spesso disponibili pubblicamente sui social. Poi una rete neurale “generatrice” impara a costruire immagini false del volto, mentre una rete “discriminatrice” cerca di smascherarle. Si sfidano continuamente finché il falso diventa indistinguibile dal reale.

A quel punto il volto generato viene mappato su un corpo o video già esistente, con correzioni automatiche di illuminazione, angolazione e micro-espressioni. Per la voce bastano pochi secondi di audio reale: qualsiasi testo scritto viene poi “letto” con la voce di chiunque.

La soglia si è abbassata drasticamente: fino a pochi anni fa servivano computer potenti e competenze avanzate.Oggi esistono app gratuite che lo fanno in pochi minuti, con uno smartphone qualsiasi.

COME DIFENDERSI: LE REGOLE BASE

Verifica sempre la fonte prima di condividere un video sorprendente o scandaloso. Osserva i bordi del viso, i movimenti degli occhi e la sincronia tra labbra e audio: spesso tradiscono il falso.Usa strumenti come InVID o FotoForensics per analizzare contenuti sospetti.Limita le foto pubblicate sui social e preferisci sempre profili privati rispetto ai pubblici: meno materiale disponibile, meno sei vulnerabile.