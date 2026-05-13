Apple iOS 27: la fotocamera sta per diventare il tuo nuovo assistente visivo, e Siri una vera IA ( finalmente)

Tutte le novità di Apple, IOS27 cosa cambia e su quali iphone sarà disponibile

ROMA – Punta il telefono su un piatto al ristorante e scopri subito calorie e ingredienti. Inquadra un biglietto da visita e salvalo in un secondo. Apri Siri e chatta con lei come faresti con ChatGPT. Queste le novità di IOS27,o almeno, è quello che Apple promette per l’autunno.

FINALMENTE, TUTTE LE NOVITÀ

Mancano meno di quattro settimane alla WWDC 2026, la conferenza annuale degli sviluppatori Apple fissata per l’8 giugno, e le anticipazioni che circolano in questi giorni stanno già facendo rumore. Questa sarà la versione di iOS con cui Apple dovrà convincere , concretamente, non con le promesse ,di essere sulla strada giusta nell’intelligenza artificiale. Parole forti, ma giustificate: alla WWDC 2024 ( Apple Worldwide Developers Conference ) , Cupertino aveva annunciato una Siri radicalmente nuova, capace di agire dentro le app e ricordare le conversazioni. Due anni dopo, gran parte di quelle funzioni non è mai arrivata.

Stavolta però le indiscrezioni, firmate dall’analista di Bloomberg Mark Gurman, da sempre il più affidabile sul fronte Apple, sembrano più concrete.

LA FOTOCAMERA DIVENTA UN ASSISTENTE VISIVO

La novità più visibile riguarda l’app che tutti usiamo di più: la fotocamera. Con iOS 27, Apple elimina le barriere rendendo l’intelligenza artificiale immediatamente accessibile con un semplice swipe nell’interfaccia della fotocamera. Niente più scorciatoie nascoste o tasti fisici: la modalità Siri si affiancherà direttamente a foto, video, ritratto e panorama.

Cosa ci puoi fare? Le nuove capacità includono la scansione delle etichette nutrizionali per registrare automaticamente i dati dietetici nell’app Salute, e la possibilità di aggiungere contatti direttamente da ciò che la fotocamera inquadra. L’integrazione con Wallet permetterà di digitalizzare biglietti per eventi o documenti direttamente tramite la fotocamera.

SIRI DIVENTA FINALMENTE UNA VERA IA

Poi c’è la grande scommessa: Siri. Il nuovo assistente avrà un’interfaccia stile chatbot, simile a quella di ChatGPT o Gemini, e una app dedicata. Sarà in grado di eseguire più azioni con una singola richiesta e di integrarsi con agenti AI di terze parti. Gli utenti potranno intrattenere conversazioni complesse in linguaggio naturale, digitare le richieste tramite tastiera invece di usare solo la voce, e consultare un’intera cronologia delle conversazioni passate.

IOS 27 E COMPATIBILITÀ IPHONE: CHI STA DENTRO E CHI RESTA FUORI

Non tutti gli iPhone potranno godere delle stesse novità. Questo il quadro completo secondo le indiscrezioni pre-WWDC:

iOS 27 + Apple Intelligence completa (Siri chatbot avanzato, fotocamera con Visual Intelligence piena, editing AI su Foto, tutto) iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, tutta la serie iPhone 16 (incluso 16e), tutta la serie iPhone 17 (incluso Air), e la futura serie iPhone 18,incluso il primo iPhone Fold.

iOS 27 + Apple Intelligence limitata (alcune funzioni AI disponibili, ma non tutte) iPhone 15 e iPhone 15 Plus riceveranno iOS 27 ma con un livello di Apple Intelligence ridotto.

iOS 27 senza funzioni AI avanzate (aggiornamento base, senza Siri chatbot né Visual Intelligence avanzata) iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, tutta la serie iPhone 13, tutta la serie iPhone 14 e iPhone SE di terza generazione riceveranno iOS 27 ma senza le funzionalità di Apple Intelligence.

Esclusi da iOS 27 saranno i dispositivi con chip A13 Bionic: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max e iPhone SE di seconda generazione (2020). Riceveranno comunque le patch di sicurezza per iOS 26, ma nessuna nuova funzione.