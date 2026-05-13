Aurora Ramazzotti vola in Marocco per l’addio al nubilato: feste, deserti e stories da sogno

La figlia di Eros e Michelle ha scelto il Marocco per salutare la vita da single con le sue amiche del cuore. Sui social è già tutto un film

ROMA – C’è chi sceglie una cena elegante. Chi una spa di lusso. Chi una serata in discoteca con le solite facce. Aurora Ramazzotti, invece, ha deciso di fare le cose in grande anzi, in maroccho.

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha scelto il Marocco come destinazione per il suo addio al nubilato, e le foto e le stories che stanno girando in queste ore sui social sono esattamente quello che ti aspetti: luci calde, architetture color terracotta, abiti da mille e una notte e un’energia che si sente anche attraverso lo schermo.

LE AMICHE, I LOOK, L’ATMOSFERA

Il viaggio è quello classico da sogno, Marrakech o dintorni, riad esclusivo, cene sotto le stelle e probabilmente qualche escursione nel deserto con tanto di tramonto da cartolina. Al suo fianco le amiche storiche, quelle che ci sono sempre state, da prima che diventasse “la figlia di” e dopo che è diventata lei stessa un punto di riferimento per tutta una generazione che l’ha seguita crescere davanti alle telecamere.

I look sfoggiati nelle stories non deludono: colori caldi, tessuti leggeri, accessori che sembrano usciti da un mercato di souk ma costano quanto un weekend a Parigi. Aurora ci sa fare e lo sa benissimo.

DA X FACTOR ALLA MATERNITÀ, ORA IL GRANDE PASSO

Per chi la segue da anni, vedere Aurora in versione “sposa in procinto di” è una di quelle cose che fanno venire un piccolo colpo al cuore. In molti la ricordano timida e un po’ in ombra, schiacciata da cognomi pesanti come macigni. Poi è arrivata la sua strada: la televisione, i social, la maternità con Goffredo Cerza, il compagno storico con cui forma una delle coppie più solide e genuine del mondo dello spettacolo italiano e ora il matrimonio alle porte.

Un percorso che i suoi follower hanno vissuto praticamente in diretta, storia dopo storia, post dopo post. Ed è forse per questo che le foto del Marocco stanno girando così tanto: non è solo un addio al nubilato. È la chiusura di un capitolo che in tanti hanno seguito con affetto vero.