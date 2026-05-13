Kate Middleton in Italia ‘per studiare’. Ma senza figli e William…

ROMA – C’è qualcosa di profondamente simbolico nella scelta di Kate Middleton per il suo ritorno sulla scena internazionale. Non Londra, Parigi o New York, ma Reggio Emilia: una città discreta, lontana dai grandi riflettori delle capitali europee, diventata però un punto di riferimento mondiale nel campo dell’educazione infantile.

La Principessa del Galles, è arrivata oggi in Emilia-Romagna per la sua prima visita ufficiale all’estero dopo la conclusione delle cure contro il cancro. Un viaggio che segna una tappa importante nel suo graduale ritorno agli impegni pubblici e che assume inevitabilmente anche un forte valore simbolico per la monarchia britannica.

La futura regina è giunta nel centro storico di Reggio Emilia intorno alle 13, accolta da centinaia di persone radunate in piazza Prampolini fin dalle prime ore della mattina. Apparsa sorridente e in ottima forma, Kate ha salutato la folla prima di iniziare il programma ufficiale della visita, che proseguirà anche nella giornata di domani.

L’attenzione mediatica attorno all’evento è stata immediata. Fotografi, troupe televisive e curiosi hanno trasformato il centro cittadino in un piccolo epicentro dell’informazione internazionale, mentre sui social immagini e video della visita stanno già facendo il giro del web.

PERCHÉ PROPRIO REGGIO EMILIA

La scelta della città emiliana non è casuale. Il motivo principale della visita è il celebre “Reggio Emilia Approach”, il modello pedagogico nato nel secondo dopoguerra e oggi studiato in tutto il mondo per la sua filosofia educativa centrata sul bambino.

Un metodo che valorizza autonomia, creatività e capacità espressive dei più piccoli, costruito sul dialogo continuo tra scuole, educatori e famiglie. Negli anni, il Reggio Approach è diventato un punto di riferimento internazionale per pedagogisti, ricercatori e istituzioni educative.

Kate Middleton, che da tempo dedica gran parte della propria attività pubblica ai temi della prima infanzia attraverso la Royal Foundation Centre for Early Childhood, visiterà alcuni centri educativi locali per osservare direttamente il funzionamento del modello.

Kensington Palace ha spiegato che la Principessa è venuta in Italia per “vedere dal vivo e toccare con mano” questo approccio educativo, con l’obiettivo di studiarne le applicazioni e riportarne le competenze nel Regno Unito. Non una semplice visita istituzionale, quindi, ma una vera missione di studio.

La stessa Kate ha definito il viaggio “un’esplorazione internazionale” dedicata ai diversi approcci di supporto ai bambini e alle famiglie nei primi anni di vita, tema che considera centrale nel percorso di crescita individuale e sociale.

IL RITORNO DOPO LA MALATTIA

Questa trasferta rappresenta anche un passaggio cruciale sul piano personale. È infatti il primo viaggio ufficiale fuori dal Regno Unito dalla diagnosi di tumore annunciata all’inizio del 2024.

Negli ultimi mesi la Principessa del Galles era riapparsa solo in occasioni selezionate e con un’agenda pubblica estremamente ridotta. La decisione di affrontare una visita internazionale viene interpretata dagli osservatori reali come un chiaro segnale di ripresa e di ritorno progressivo agli impegni istituzionali.

Il messaggio che arriva da Reggio Emilia è netto: Kate Middleton vuole tornare pienamente al proprio ruolo pubblico, riprendendo il lavoro esattamente dai temi che negli ultimi anni hanno definito la sua identità all’interno della famiglia reale.

UNA VISITA IN SOLITARIA E UN SEGNALE PRECISO

A rendere ancora più significativa questa visita è anche un dettaglio che non è passato inosservato: a Reggio Emilia Kate è arrivata senza il principe William e senza i figli.

Con lei ci sono soltanto membri dello staff e rappresentanti della sua fondazione. Una scelta che sottolinea il carattere personale e professionale del viaggio, lontano dalle classiche apparizioni pubbliche di rappresentanza.

“Vuole dimostrare che questa continuerà a essere la sua causa principale”, ha spiegato Joe Little, direttore di Majesty Magazine. Kensington Palace, dal canto suo, ha fatto sapere che questa visita inaugura “una nuova serie di impegni internazionali regolari” dedicati ai temi della prima infanzia.

IL LEGAME DI KATE CON L’ITALIA

Per Catherine Middleton non si tratta del primo rapporto con il nostro Paese. Prima del matrimonio con il principe William, la futura principessa aveva trascorso un periodo di studio a Firenze, sviluppando un legame personale con l’Italia che negli anni non ha mai nascosto.