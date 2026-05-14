Lo stipendio emotivo: la rivoluzione silenziosa della Gen Z sul lavoro

ROMA – Immagina di ricevere un’offerta di lavoro. Buon contratto, azienda solida, mansioni nella norma. Tutto ok, vero? Per i tuoi genitori, probabilmente sì. Per la Gen Z, dipende da altro.Dipende da come ti fanno sentire.

Si chiama stipendio emotivo o emotional salary, per chi preferisce la versione inglese che suona meglio nelle slide di recruiting, ed è il nuovo parametro con cui i giovani valutano un posto di lavoro. Non i soldi in busta paga, non i buoni pasto, non la macchina aziendale. Ma la qualità delle relazioni con i colleghi, il senso di appartenenza, la possibilità di crescere come persona prima ancora che come professionista. Il benessere psicologico come benefit non negoziabile.

NON È UNA MODA. È UN CAMBIO DI MENTALITÀ

La Gen Z è la prima generazione ad essere entrata nel mercato del lavoro dopo una pandemia globale, con l’ansia da prestazione già tatuata addosso e la certezza che la vita può cambiare da un giorno all’altro. Il risultato? Una generazione che ha smesso di rimandare la felicità a “quando sarò sistemato” e ha iniziato a chiederla subito, anche in ufficio.

Non vogliono aspettare la pensione per stare bene. Vogliono stare bene adesso e anche il lunedì mattina!

Questo si traduce in richieste molto concrete: flessibilità degli orari, possibilità di lavorare da remoto, un capo che sappia ascoltare, un ambiente inclusivo, tempo per sé stessi. Cose che una volta sembravano lussi. Oggi sono requisiti minimi.

IL FENOMENO DEL “QUIET QUITTING”

Lo stipendio emotivo ha un rovescio della medaglia che i manager conoscono bene: il quiet quitting. Non le dimissioni vere e proprie, ma qualcosa di più sottile, fare esattamente e solo quello per cui si è pagati, senza un minuto in più, senza un grammo di energia extra. Un modo silenzioso per dire “non mi dai abbastanza” senza alzare la voce.

E quando lo stipendio emotivo scende sotto la soglia di sopportazione, arriva il passo successivo: le dimissioni vere. La Gen Z cambia lavoro senza troppi drammi, con una naturalezza che lascia senza parole a chi ha trascorso trent’anni nella stessa azienda. Non è mancanza di lealtà ma consapevolezza del proprio valore.

LE AZIENDE INIZIANO A CAPIRLO

Il mercato si sta adattando, anche se lentamente. Sempre più imprese italiane stanno introducendo benefit legati al benessere psicologico: accesso a piattaforme di meditazione, sessioni con psicologi aziendali, giorni di permesso per la salute mentale. Cose che fino a cinque anni fa avrebbero fatto alzare un sopracciglio in qualsiasi ufficio d’Italia.

Oggi, invece, sono leve di recruiting. Perché un’azienda che non offre stipendio emotivo non attira i migliori talenti under 30.