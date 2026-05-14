Hai presente il commesso perfetto? Amazon l’ha appena creato con l’intelligenza artificiale

Si chiama Alexa for Shopping, è uscito oggi e promette di cambiare per sempre il modo in cui compriamo online. In Italia uscirà durante l’estate 2026

ROMA – Apri Amazon e invece di ritrovarti sommerso da mille risultati uguali, trovi qualcuno anzi, qualcosa che ti conosce davvero. Sa cosa hai comprato l’ultima volta, ricorda quella conversazione che hai avuto con Alexa in cucina sul progetto scolastico e ti propone esattamente quello che ti serve, prima ancora che tu finisca di scriverlo. Fantascienza? No. È successo oggi.

Amazon ha lanciato Alexa for Shopping, il nuovo assistente AI per lo shopping pensato per aiutare gli utenti a cercare, confrontare e acquistare prodotti in modo più personalizzato. La novità sostituisce Rufus, l’assistente generativo AI presentato da Amazon all’inizio del 2024.

NON È UN CHATBOT. È UN ASSISTENTE CHE TI CONOSCE

La differenza rispetto a quello che c’era prima è sostanziale. Alexa for Shopping ricorda gli acquisti passati, la cronologia di navigazione e persino i dialoghi avvenuti con Alexa in ambiente domestico, eliminando la necessità di dover ricominciare ogni ricerca da zero.

Esempio concreto: se un utente pianifica un progetto scolastico discutendone con Alexa sul proprio Echo, potrà poi richiedere nell’app Amazon i materiali necessari basandosi su quella specifica conversazione, ricevendo suggerimenti mirati che tengono conto del contesto. Il tuo storico diventa il tuo personal shopper.

LA BARRA DI RICERCA NON SARÀ PIÙ LA STESSA

Alexa for Shopping trasforma la barra di ricerca di Amazon in un motore di domande e risposte. Supporta confronti tra prodotti e una funzione di acquisto automatico quando un articolo raggiunge un determinato prezzo. Vuoi quel paio di cuffie ma ti sembrano ancora troppo care? Dillo ad Alexa e comprerà lei, al momento giusto, al prezzo che hai deciso tu.

Non solo: con la funzione “Buy for Me”, l’assistente può acquistare prodotti anche su altri siti di e-commerce, non solo su Amazon. Un salto enorme, che trasforma Alexa da assistente del carrello ad agente autonomo dello shopping online.

DISPONIBILE SU TUTTO, GRATIS PER ORA

Il servizio è disponibile per tutti i clienti negli Stati Uniti tramite l’app e il sito web di Amazon, senza che sia necessario un abbonamento Prime o il possesso di un dispositivo Echo. Per chi è in Italia, Alexa+ è già arrivata nel nostro Paese dal 15 aprile 2026 in accesso anticipato e senza costi aggiuntivi. Alexa for Shopping seguirà, molto probabilmente, la stessa strada.