Dimentica lo smartphone: Meta ha messo internet dentro un paio di occhiali Ray-Ban

ROMA – Mettiti gli occhiali, esci di casa e senza toccare il telefono, leggi le notifiche sulla lente, scrivi un messaggio muovendo le dita nell’aria, segui le indicazioni stradali direttamente nel tuo campo visivo. È quello che stanno già facendo negli Stati Uniti con i Ray-Ban Display di Meta. E ora, Meta ha deciso di aprire questo hardware agli sviluppatori di tutto il mondo.

Una mossa che potrebbe cambiare per sempre il modo in cui pensiamo e utilizziamo gli occhiali.

COSA SONO I RAY-BAN DISPLAY

Partiamo dall’inizio. I Ray-Ban Display sono il modello più avanzato nato dall’alleanza tra Meta ed EssilorLuxottica: non più solo una fotocamera sul volto o degli speaker invisibili sulle aste, ma un’interfaccia con head-up display integrato nella lente, pensato per far comparire informazioni direttamente nel campo visivo, senza tirare fuori lo smartphone. Meta li definisce un prodotto “first-of-its-kind” ( primo nel suo genere ) e per una volta non è solo retorica da keynote.

Al controllo si aggiunge la Meta Neural Band: un dispositivo da polso che utilizza sensori elettromiografici (EMG) per rilevare i minimi segnali muscolari nel polso, traducendo micro-movimenti della mano in comandi sugli occhiali. In pratica: muovi le dita, controlli il dispositivo. Senza toccare nulla.

LE NOVITÀ PER GLI SVILUPPATORI

Ed è qui che arriva la notizia vera. L’SDK, il kit di sviluppo che permette ai programmatori di creare app per i Ray-Ban Display è entrato in anteprima pubblica a dicembre 2025. Gli sviluppatori possono scaricare il kit, costruire prototipi e testare il tutto sui propri occhiali.

Cosa ci possono fare? Molto. La fotocamera integrata è il sensore più potente a disposizione degli sviluppatori: l‘SDK permette di catturare foto e video dal punto di vista dell’utente senza usare le mani, trasmettere i frame in tempo reale all’app per elaborazioni come il riconoscimento degli oggetti, la lettura dei testi o la comprensione della scena, e attivare acquisizioni in modo automatico in base a logiche vocali o contestuali.

Meta ha precisato che l’accesso alla pubblicazione generale delle app, cioè la possibilità di distribuire le proprie creazioni a tutti gli utenti, è prevista per il 2026, con un invito esplicito agli sviluppatori: “Il vostro feedback influenzerà direttamente l’evoluzione della piattaforma.”

IL FUTURO PROSSIMO: RICONOSCIMENTO FACCIALE E NUOVI SENSORI

Meta sta sviluppando attivamente una funzione di riconoscimento facciale per il 2026 chiamata “Name Tag” che potrebbe abilitare casi d’uso come il richiamo del nome di persone incontrate in precedenza, il riconoscimento degli amici e applicazioni per l’accessibilità. Con l’evoluzione dell’hardware sono previste anche nuove API per sensori aggiuntivi.

E L’ITALIA? PUÒ ANCORA SOLO GUARDARE

C’è però una nota amara, soprattutto per chi legge dall’Italia. Il lancio europeo dei Ray-Ban Display, inizialmente atteso per inizio 2026 per Italia, Francia e Germania è stato posticipato a data da destinarsi a causa di una domanda americana superiore alle attese, che ha prosciugato le scorte e creato liste d’attesa di diversi mesi.

Gli occhiali partono dal prezzo di 799 dollari, non esattamente un budget per tutte le tasche. Ma per chi volesse iniziare a costruirci sopra qualcosa, il kit di sviluppo è già disponibile. E il futuro della tecnologia indossabile, stando a quello che Meta sta costruendo, potrebbe davvero passare da un paio di occhiali.