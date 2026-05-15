Chanel Totti vince Pechino Express 2026: la “raccomandata” che non si è fatta raccomandare da nessuno

La coppia formata dalla figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi e dal suo migliore amico ha vinto la tredicesima edizione del reality. Una vittoria che spazza via i pregiudizi, celebrata dai genitori e incoronata da Antonella Clerici

ROMA – Una macchina ferma nel traffico caotico di Osaka, due italiani che vivono in Giappone, una voce che grida dal finestrino abbassato: “Ragazzi, siete di Pechino? Vi portiamo noi.” È in quell’incontro fortuito che si è decisa la tredicesima edizione di Pechino Express. Nella notte tra giovedì e venerdì, davanti al Tempio Ninna-Ji di Kyoto, Costantino della Gherardesca ha urlato il nome dei vincitori: Chanel Totti e Filippo Laurino, la coppia dei Raccomandati.

LA FINALE: UN RIBALTONE FIRMATO DA UNA BOLOGNESE A OSAKA

La finale ha visto le tre coppie rimaste in gara percorrere 167 chilometri da Nara a Kyoto passando per Osaka. A firmare per prime il Libro Rosso di Osaka sono state Jo Squillo e Michelle Masullo, le Dj, che si sono guadagnate il pass diretto per la finalissima. Sembrava già scritto. Invece no.

Il vero colpo di scena è arrivato sul tratto decisivo verso il Tappeto Rosso: mentre i Raccomandati inseguivano disperatamente le Dj alla ricerca di un passaggio, si sono sentiti chiamare in italiano da un’auto ferma nel traffico. Era Valentina di Bologna, una giovane donna che vive in Giappone con suo marito: “Ragazzi, siete di Pechino? Siamo italiani, abitiamo qua: vi aspettiamo e vi portiamo a destinazione.” Un colpo di fortuna clamoroso, arrivato al momento esatto, che ha permesso a Chanel e Filippo di superare sul filo di lana Fiona May e Patrick Stevens e conquistare l’ultimo posto per la corsa finale. Nella corsa conclusiva, tra il tiro con l’arco giapponese e la caccia alla geisha nel quartiere di Gion, i Raccomandati hanno avuto la meglio sulle Dj, saltando per primi sul Tappeto Rosso finale.

LE PAROLE DEI VINCITORI

“Abbiamo dimostrato che nella vita possiamo cavarcela con le nostre gambe e la nostra testa, non ci servono aiuti”, hanno dichiarato Chanel e Filippo subito dopo la proclamazione. Parole che suonano come una risposta diretta a chi, alla vigilia del programma, li aveva etichettati come raccomandati. La coppia ha saputo giocare con autoironia, trasformando un potenziale punto debole nel motore della loro determinazione. Il nome lo avevano scelto loro stessi, per disarmare i pregiudizi prima ancora che qualcuno li attaccasse. Detto, fatto, e poi ribaltato in faccia a tutti. Il commento più diffuso sui social era, nella sostanza, uno solo: non gli avrebbero dato due lire, invece avevano fatto impazzire tutti.

LA REAZIONE DELLA FAMIGLIA

La vittoria non è passata inosservata in casa Totti-Blasi. Francesco Totti, ex capitano della Roma, e Ilary Blasi, conduttrice televisiva, pur separati da tempo si sono uniti nei festeggiamenti per il successo della figlia.

Ilary Blasi ha seguito la finalissima da casa accanto al compagno e futuro marito Bastian Muller, che non ha perso un secondo: appena annunciati i vincitori, ha puntato la fotocamera sulla compagna mentre esultava a gran voce. Il video è rimbalzato su tutti i profili social della coppia. “Siamo orgogliosi di te”, ha scritto Muller nel post, mentre la conduttrice aveva già pubblicato qualche ora prima una foto della televisione accesa con la scritta “Pronti… Forza Chany e Filo”, i soprannomi di Chanel e Filippo, usati come fosse una cosa privata condivisa con tre milioni di follower.

Francesco Totti ha scelto la via più diretta: subito dopo la puntata ha condiviso un selfie insieme alla figlia con una dedica secca e totale: “Fiero di te.” Da lui, che di parole ne usa poche, bastava quello. Anche il fratello maggiore Cristian ha condiviso la notizia sui social, commentando con una cascata di cuori rossi. Una famiglia divisa da un divorzio che ha fatto rumore, unita per una notte dal tifo per la stessa ragazza.

L’ELOGIO DI ANTONELLA CLERICI

A sancire il successo mediatico di Chanel Totti è arrivato anche il riconoscimento di un volto storico della televisione italiana. “Adoro Chanel Totti”, ha scritto Antonella Clerici, conduttrice di Rai 1 e di È sempre mezzogiorno. Tre parole semplici ma incisive, che testimoniano come la spontaneità e la schiettezza della diciannovenne abbiano fatto breccia non solo nel pubblico a casa, ma anche tra i volti più noti della tv. Un gesto tutt’altro che scontato da parte di una conduttrice che non ha legami diretti con il programma né con Sky.

CHANEL, LA DIVA DEL POPOLO CHE NESSUNO SI ASPETTAVA

Chanel era partita tra mille pregiudizi. In tanti si aspettavano la classica ragazza privilegiata e capricciosa. Invece, puntata dopo puntata, ha conquistato tutti mostrando ironia, empatia, spontaneità e una capacità rara di affrontare la fatica sempre col sorriso. Il loro percorso è stato segnato da due vittorie di tappa e da una crescita continua: imprevedibili e a tratti sopra le righe, hanno costruito la loro forza sulla complicità, diretta, istintiva, mai filtrata. E poi c’era lei, con quella romanità disarmante che ha fatto il giro del web. Come nella puntata in cui Filippo le chiese dove fossero le strisce pedonali e lei rispose con un “E io che ca**o ne so” che è diventato quasi un tormentone.

UNA GENERAZIONE CHE SI METTE IN GIOCO

Quella di Pechino Express è stata la prima esperienza televisiva di Chanel Totti, che alla vigilia aveva dichiarato di non avere intenzione di partecipare ad altri programmi. Chanel e Filippo hanno saputo dosare strategia e resistenza fisica, superando le difficoltà del viaggio e le tensioni con le altre coppie in gara nel corso di oltre 5.450 chilometri tra Indonesia, Cina e Giappone, condotti da Costantino della Gherardesca con gli inviati Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. Il loro successo racconta di una generazione che, pur partendo da posizioni di privilegio, cerca la propria strada mettendosi in gioco in prima persona. Ora in molti chiedono di rivederla in televisione, e con Antonella Clerici già in prima fila, potrebbe non dover aspettare molto.