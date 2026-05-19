Colpo di scena ad Amici 25: Lorenzo Salvetti vince la finale. Dal rischio eliminazione al trionfo assoluto

Il cantautore veronese ribalta i pronostici al televoto e si prende la coppa e il premio da 150mila euro. Battuta la concorrenza in una diretta thriller: tutti i vincitori della serata

ROMA – C’è chi a 18 anni passa le notti a ripassare per la maturità e chi, nello stesso momento, alza al cielo la coppa di Amici sotto una pioggia di coriandoli d’oro. Lorenzo Salvetti ha fatto saltare il banco: è lui il vincitore della 25° edizione del cult-talent di Maria De Filippi.

Entrato in finale per il rotto della cuffia dopo un verdetto in sospeso, il cantautore veronese si è preso tutto, portandosi a casa il premio da 150mila euro e confermandosi come il nuovo volto del pop intimo e generazionale made in Italy.

DAL “RISCHIO ELIMINAZIONE” AL TRIONFO: LA SCALATA DI LORENZO

La finale andata in onda in diretta su Canale 5 è stata un vero e proprio thriller. Lorenzo ha iniziato la serata con l’ansia del verdetto in sospeso contro Angie per agguantare l’ultimo posto disponibile. Ma una volta strappato il pass, per il protetto di Lorella Cuccarini è iniziata una cavalcata pazzesca.

Sulla carta, la sfida sembrava puntare verso i favoriti del circuito canto, ma Salvetti ha ribaltato i pronostici svestendo i panni del cantante “solo piano e ballad” e tirando fuori un’energia e un’identità musicale clamorose. Nello scontro finale a due (il televoto lo vedeva inizialmente sotto), ha sfoderato una cinquina di pezzi da urlo – da Somewhere Only We Know dei Keane fino a Stavo pensando a te di Fabri Fibra e En e Xanax di Samuele Bersani , conquistando definitivamente il pubblico a casa.

«Sono entrato qua dentro con tantissime paure e dubbi, non mi aspettavo tutto questo», ha detto Lorenzo tra le lacrime subito dopo la proclamazione. «Dedico la vittoria ai miei genitori, i primi a credere in me, e agli amici che mi hanno aiutato a superare i momenti bui».

UN RISCATTO CHE PARTE DA LONTANO

Per chi ha una buona memoria televisiva, il volto e la timbrica di Lorenzo non sono una novità assoluta. Nel 2024, a soli 16 anni, era arrivato in finale a X Factor nella squadra di Achille Lauro. Ma la vera consacrazione è arrivata nella scuola di Maria De Filippi, dove il ragazzo si è letteralmente ricostruito da zero, crescendo come polistrumentista, autore e interprete consapevole. Un percorso “old school” fatto di studio, scrittura e zero scorciatoie social, aspetto nient’affatto scontato per un Gen Z.

TUTTI I PREMI DELLA FINALE: IL PALMARÈS DI AMICI 25

Non solo Lorenzo. La finale ha celebrato il talento di un’ottima classe, con un boom di ascolti pazzesco tra i giovanissimi (quasi il 38% di share sul target 15-34 anni):

Vincitore Assoluto: Lorenzo Salvetti (150.000 €)

Vincitore Categoria Danza: Alessio Di Ponzio (50.000 €) – autore di una bellissima storia di riscatto dopo il grave infortunio che lo aveva costretto al ritiro l’anno scorso.

Premio della Critica & Premio Unicità: Emiliano

Premio delle Radio: Angie (per il brano Cover di Olly, Balorda nostalgia)

Il sipario si chiude con una certezza: la musica italiana ha una nuova penna, pulita e sensibilissima, pronta a prendersi le playlist di questa estate