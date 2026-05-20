Star Wars torna al cinema: “The Mandalorian & Grogu” arriva nelle sale

Pedro Pascal e Baby Yoda di nuovo insieme, stavolta solo al cinema: la storia e il cast

ROMA – Dal oggi nelle sale italiane The Mandalorian & Grogu, distribuito da Disney, segna il ritorno di Star Wars al cinema dopo anni di assenza, e porta con sé due dei personaggi più amati dell’universo di Guerre Stellari. Din Djarin, il cacciatore di taglie con l’elmo che non toglie mai e il suo piccolo apprendista verde tornano, ma stavolta su uno schermo enorme.

Star Wars era lontana dai cinema dal 2019, quando The Rise of Skywalker aveva diviso il pubblico, e nel frattempo la saga aveva riempito il vuoto con le serie streaming: The Mandalorian, Andor, Ahsoka, The Book of Boba Fett e altre ancora.

LA STORIA

L’Impero è caduto, ma i signori della guerra imperiali sono ancora sparsi per la galassia. Mentre la nascente Nuova Repubblica cerca di proteggere tutto ciò per cui ha combattuto la Ribellione, Din Djarin e il giovane Grogu vengono chiamati in missione. Una storia di fedeltà, di padre e figlio adottivi, di mandaloriani e di creature aliene, esattamente quello che i fan della serie si aspettano, stavolta però in formato blockbuster.



IL CAST

Il film è diretto da Jon Favreau,creatore della serie originale, e scritto insieme a Dave Filoni e Noah Kloor. Pedro Pascal torna ovviamente nei panni del Mandaloriano, ma le new entry fanno rumore: Sigourney Weaver entra nell’universo di Star Wars con il personaggio della Colonnello Ward, una veterana della Ribellione, mentre Jeremy Allen White, la star di The Bear, è tra i nuovi arrivi nel cast. Anche il compositore Ludwig Göransson, autore delle iconiche musiche della serie, torna a firmare la colonna sonora del film.

PRIME REAZIONI DALLA STAMPA

Le prime recensioni arrivate dalla stampa internazionale sono divise, ma il tono generale è positivo: c’è chi lo definisce “una thrilling adventure”, “un perfetto film estivo” e “tantissimo divertimento”, e chi invece lo trova troppo simile a una stagione televisiva condensata in due ore.