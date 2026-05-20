“Il momento più emozionante della mia vita”: Neymar in lacrime dopo la convocazione con il Brasile

Le lacrime, l'abbraccio con i familiari e la consapevolezza di aver superato uno dei periodi più difficili della sua carriera. Il fuoriclasse brasiliano non è riuscito a trattenere l'emozione dopo l'annuncio di Carlo Ancelotti

ROMA — Il 18 maggio, al Museu do Amanhã di Rio de Janeiro, Carlo Ancelotti ha annunciato i 26 convocati del Brasile per i Mondiali 2026. Tra i nomi, quello più atteso: Neymar. La reazione dell’attaccante del Santos, catturata in un video rapidamente diventato virale, ha commosso i tifosi di tutto il mondo. In lacrime, circondato da familiari e amici, il giocatore ha dichiarato: “Il momento più emozionante della mia vita.” Poco prima dell’annuncio ufficiale, aveva già aggiornato la propria biografia su Instagram aggiungendo il riferimento alla Nazionale.

UN RITORNO DOPO DUE ANNI DI ASSENZA

Neymar mancava dalla Seleção dal 2023, quando aveva riportato la rottura del legamento crociato anteriore durante una gara di qualificazione contro l’Uruguay, uno degli infortuni più gravi di una carriera tormentata dai problemi fisici. Dopo una lunga fase di recupero, è tornato a giocare con continuità al Santos, collezionando 45 presenze, 18 gol e 9 assist. Abbastanza per convincere Ancelotti, che lo ha seguito da vicino nel campionato brasiliano: “È un giocatore importante e lo sarà anche in questo Mondiale”, ha dichiarato il Ct. “Ha lo stesso ruolo e le stesse responsabilità degli altri 25. È un giocatore esperto.”

IL QUARTO MONDIALE, PROBABILMENTE L’ULTIMO

Per Neymar, 34 anni e miglior marcatore della storia della Seleção con 79 reti nelle competizioni FIFA, quello del 2026 sarà il quarto Mondiale e con ogni probabilità l’ultimo. L’obiettivo è chiaro: contribuire a riportare il Brasile sul tetto del mondo per la sesta volta. La squadra verdeoro è stata inserita nel gruppo C con Marocco, Scozia e Haiti, con l’esordio in programma il 14 giugno contro il Marocco.

“HO PIANTO PER ORE”

“Capisci che ne è valsa la pena superare tutto questo”, avrebbe raccontato Neymar nelle ore successive all’annuncio. Il momento è diventato rapidamente uno dei simboli di questa edizione dei Mondiali: un campione discusso, spesso criticato, che davanti alla convocazione ritrova soltanto una dimensione umana fatta di sollievo, sacrificio e speranza.