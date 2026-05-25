Google investe 2 milioni di dollari per insegnare l’AI ai giovani italiani

ROMA – Il mercato del lavoro sta cambiando più velocemente di qualsiasi piano di studi. Le aziende cercano persone che sappiano usare l’AI, le università fanno fatica a stare al passo, e i neolaureati si ritrovano spesso a dover imparare tutto da soli. Google ha deciso di intervenire e per una volta, l’Italia è in prima fila.

COSA HA ANNUNCIATO

Google ha presentato AI Works for Italy, una nuova iniziativa a lungo termine dedicata alla diffusione delle competenze digitali e dell’intelligenza artificiale in Italia, con un investimento di 2 milioni di dollari destinato a formare almeno 13.000 studenti universitari che si stanno preparando a entrare nel mondo del lavoro. Il programma è completamente gratuito per gli atenei che aderiscono.

Le prime università a inaugurare il programma sono Roma Tre, Salerno e Sassari. Non le solite grandi città del nord, un segnale che l’obiettivo è davvero raggiungere chi rischia di restare indietro.

COSA SI STUDIA

Non teoria pura. I programmi si rivolgono agli studenti degli ultimi anni indirizzati verso i settori in cui la domanda di competenze AI crescerà più rapidamente: ICT, amministrazione, logistica, marketing e finanza, aree individuate incrociando dati OCSE e Commissione Europea con interviste a oltre 1.500 datori di lavoro e giovani in cerca di lavoro. Il cuore del progetto si chiama NewFutures:AI e combina contenuti pratici, strumenti di orientamento e accesso a risorse concrete, con un focus sugli studenti prossimi alla laurea.

E SE SEI GIÀ NEL MONDO DEL LAVORO?

Google ha annunciato anche il Google AI Professional, un corso intensivo pensato per chi lavora già e vuole integrare l’intelligenza artificiale nella propria quotidianità professionale, aumentando produttività e competitività. È prevista la possibilità di riscattare 90 giorni di Google AI Pro entro il 31 dicembre 2026.

PERCHÉ È UNA NOTIZIA VERA

Perché non è una promessa vaga. Ci sono soldi stanziati, università già coinvolte e un calendario preciso. Nelle parole di Melissa Ferretti Peretti, VP e Country Manager di Google Italy: “Con AI Works for Italy vogliamo fare in modo che i lavoratori di oggi e quelli di domani abbiano accesso alla formazione e agli strumenti necessari per rendere l’AI un motore di opportunità per l’intero Paese.“