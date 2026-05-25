Eclissi solare il 12 agosto 2026: dove andare per non perderla

Il percorso dell'oscuramento totale attraverserà Spagna, Islanda e Groenlandia. In Italia lo spettacolo sarà parziale, ma con una copertura che al Nord supererà il 90%: ecco dove e come osservarlo

ROMA – Il 12 agosto 2026, alle 19:47 ora italiana, il Sole sparirà. Non per sempre, ovviamente, ma per chi si troverà nel posto giusto quella sera sarà comunque un’esperienza difficile da dimenticare: un’eclissi totale di Sole attraverserà l’Europa per la prima volta in quasi trent’anni.

UN EVENTO CHE NON ACCADEVA DAL 1999

L’ultima eclissi solare totale sull’Europa continentale risale all’11 agosto 1999. Per chi è nato dopo quella data, il 12 agosto 2026 sarà la prima volta assoluta. Il percorso della totalità attraverserà la Groenlandia, l’Islanda e la Spagna settentrionale, incluse le Isole Baleari. In Italia l’eclissi sarà invece parziale, con percentuali di copertura comunque elevate.

LA SPAGNA: IL POSTO DOVE STARE

La fascia di totalità attraverserà la penisola iberica da ovest a est, toccando città come La Coruña, Bilbao, Saragozza, Valencia e Palma di Maiorca. Madrid e Barcellona resteranno appena fuori dalla fascia di oscuramento completo, offrendo comunque un’eclissi parziale di grande entità. Sarà la prima eclissi totale visibile dalla Spagna continentale dal 1905.

C’è però un dettaglio tecnico che vale la pena tenere a mente prima di scegliere il punto di osservazione. L’evento avverrà al tramonto, con il Sole molto basso sull’orizzonte: l’atmosfera sarà particolarmente suggestiva, ma bisognerà scegliere con attenzione la postazione, privilegiando zone con visuale libera verso ovest.

ISLANDA: PER CHI VUOLE IL MASSIMO

Chi preferisce paesaggi diversi dalle spiagge spagnole può guardare verso nord. I luoghi di massima durata della totalità si trovano a circa 45 chilometri dalla costa occidentale dell’Islanda, dove il buio durerà 2 minuti e 18 secondi. Il rischio meteorologico è più elevato rispetto alla Spagna, agosto in Islanda non è certo l’estate mediterranea, ma chi riesce a intercettare il fenomeno con un cielo limpido ottiene uno spettacolo difficilmente replicabile altrove.

COSA SI VEDRÀ DALL’ITALIA

In Italia l’evento sarà visibile come eclissi parziale. In gran parte del Nord e in Sardegna l’oscuramento del Sole sarà notevole, superando il 90%, mentre scendendo lungo la penisola l’effetto sarà meno marcato, con una copertura che oscillerà tra il 70% del Centro e il 40% dell’estremo Sud.

Anche se l’eclissi non sarà totale sul territorio italiano, resterà comunque uno spettacolo imperdibile, a patto di scegliere un luogo con il cielo sereno e, soprattutto, con l’orizzonte a ovest completamente libero da ostacoli, dato che l’evento avverrà a pochi minuti dal tramonto.

COME OSSERVARLA IN SICUREZZA

Per osservare l’eclissi è indispensabile utilizzare occhiali con filtri certificati ISO 12312-2: gli occhiali da sole comuni non sono sufficienti, indipendentemente da quanto sembrino scuri. Solo durante i pochi secondi di totalità completa, quando il disco solare è interamente coperto, è possibile guardare a occhio nudo.

Per chi volesse aspettare un’eclissi totale direttamente dal territorio italiano, l’appuntamento è fissato al 3 settembre 2081, quando la fascia di totalità attraverserà il Nord-Est del Paese. Per tutti gli altri, agosto 2026 è il momento giusto per fare i bagagli.