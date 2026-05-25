Roma d’estate: 30 arene all’aperto per vedere film sotto le stelle. Gratis

ROMA – Se pensi che l’estate romana sia solo caldo e turisti, aspetta di scoprire cosa succede dopo il tramonto. Roma rilancia l’estate culturale con una rete di 30 arene di cinema all’aperto tra piazze e parchi, un calendario pensato per residenti e visitatori con proiezioni, incontri e iniziative diffuse.

QUANDO E DOVE

Si parte subito: il Cinema in Piazza, organizzato dalla Fondazione Piccolo America, apre i battenti il 28 maggio a Piazza San Cosimato a Trastevere, poi si allarga al Parco della Cervelletta a Tor Sapienza dal 4 giugno e a Monte Ciocci a Valle Aurelia dal 6 giugno, con proiezioni ogni sera alle 21.15, ingresso libero e senza prenotazione, fino al 12 luglio.



La Casa del Cinema a Villa Borghese è già operativa con una programmazione densa: il 27 maggio tocca a “Diaz”, il 28 a “La Caduta degli Dei” di Visconti, e dall’1 al 7 giugno arriva la rassegna “Marilyn 100”.



Per le altre 30 arene della città, i calendari dettagliati usciranno settimana per settimana.

NON SOLO FILM

Frequentare le arene estive a Roma nel 2026 vuol dire anche partecipare a serate evento dove registi e attori presentano le proprie opere, creando un filo diretto tra il pubblico e gli addetti ai lavori. Tra i contenuti, spazio anche al festival di cortometraggi “24 Frame al secondo”.

QUANTO COSTA

Molte proiezioni sono gratuite. Grazie a bandi comunali, molte rassegne nei quartieri meno centrali garantiscono l’accesso libero senza necessità di biglietto, rendendo le proiezioni estive un appuntamento accessibile a chiunque.