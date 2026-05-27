Spotify non è più solo musica. Ora puoi ascoltare anche gli articoli di Wired, Vogue e Rolling Stone

Si chiamano Articles, sono già disponibili da oggi e cambiano il modo in cui consumi i contenuti. Ecco tutto quello che devi sapere.

ROMA – Hai mai iniziato a leggere un lungo articolo su una rivista e abbandonato a metà perché non avevi tempo? Spotify ha deciso di risolvere il problema a modo suo: trasformandolo in qualcosa da ascoltare.

COS’È SUCCESSO

Spotify ha lanciato Articles, un nuovo formato che porta articoli long-form narrati direttamente nella libreria audiolibri della piattaforma. Al debutto sono disponibili contenuti da riviste come Rolling Stone, The Atlantic, Vogue, Variety, Billboard, GQ, Wired e Vanity Fair, oltre 650 articoli già disponibili in lingua inglese.

COME FUNZIONA

Gli articoli narrati si ascoltano utilizzando le ore di ascolto di audiolibri già incluse nell’abbonamento Premium, pari a 15 ore al mese. Una volta esaurite, è possibile acquistare ore aggiuntive oppure comprare singoli articoli al costo di 2 dollari ciascuno. La selezione ruota attorno a musica e tecnologia, temi che gli abbonati Spotify cercano già di solito.

VOCE UMANA O AI?

Spotify dice che gli articoli sono stati prodotti internamente dal team Spotify Audiobooks, ma non ha specificato se le narrazioni siano state fatte da esseri umani o generate con l’AI, una distinzione che in questo momento non è un dettaglio. Una domanda che vale la pena tenere a mente mentre si ascolta.

DOVE ARRIVERÀ

Per ora il servizio è disponibile solo in inglese nei mercati dove Spotify offre già gli audiolibri. L’Italia non è ancora inclusa, ma gli audiolibri di Spotify sono presenti in 22 mercati e, secondo l’azienda, hanno contribuito a raggiungere decine di milioni di nuovi lettori, con un aumento delle ore di ascolto del 60% anno su anno. L’arrivo in Italia è solo questione di tempo.