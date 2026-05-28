Non ha né davanti né dietro. Questo robot va ovunque, in qualsiasi direzione, all’istante.

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Non ha né davanti né dietro. Questo robot va ovunque, in qualsiasi direzione, all'istante. Si chiama Argus, ha 20 gambe telescopiche e telecamere al posto degli occhi. Gli ingegneri della Duke University lo hanno progettato ribaltando completamente l'idea di robot che avevamo fino a oggi

robot argus

ROMA – Tutti i robot finora noti hanno qualcosa in comune con noi: un fronte, un retro, una direzione principale di movimento. Argus no. E non è un limite, è esattamente il suo punto di forza.

COS’È ARGUS

Argus prende il nome da un gigante della mitologia greca dotato di cento occhi. Il robot è una sfera da cui si irradiano 20 gambe telescopiche, ognuna dotata di una telecamera a profondità. Non ha né davanti né dietro, né sopra né sotto: può vedere e muoversi in qualsiasi direzione istantaneamente. L’idea alla base è completamente diversa da quella dei robot tradizionali. Il professor Boyuan Chen e il suo team della Duke University non hanno cercato di replicare forme simmetriche trovate in natura, come fanno i robot che assomigliano a cani o persone, ma si sono concentrati su quella che chiamano “simmetria dinamica“: non importa come sono disposte le gambe, importa quanto velocemente è possibile muoversi in qualsiasi direzione.

COSA SA FARE

Nei test sul campo, Argus ha navigato su spiagge sabbiose e tra la vegetazione di una foresta, rotolando sugli ostacoli e stabilizzandosi da solo dopo essere stato spinto. Sa arrampicarsi tra muri paralleli di mattoni alternando movimenti di spinta e sostegno con le gambe. E la cosa più impressionante: se uno o più motori si guastano o una gamba si rompe, il robot continua a funzionare lo stesso.

PERCHÉ È DIVERSO DA TUTTO IL RESTO

I robot attuali, umanoidi, quadrupedi, con ruote, hanno tutti una logica costruttiva che li vincola: devono sapere dove stanno andando prima di muoversi. Argus no. Può cambiare direzione all’istante, senza riorientarsi, senza perdere tempo. È pensato per ambienti imprevedibili, dove la velocità di adattamento vale più della forma. È ancora in fase di sviluppo, ma il General Robotics Lab della Duke University lo sta già portando fuori dal laboratorio.

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