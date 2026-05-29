Instagram, Facebook e WhatsApp a pagamento. Cosa cambia 

Meta lancia ufficialmente gli abbonamenti premium per le sue tre app principali e introduce Meta One, la nuova famiglia di piani con intelligenza artificiale avanzata. Ecco cosa ottieni, quanto costa e cosa rimane gratuito.

ROMA – Per anni hai usato Instagram, Facebook e WhatsApp senza pagare un centesimo. Il conto, in realtà, lo pagavi con i tuoi dati e la tua attenzione. Adesso Meta vuole anche i tuoi soldi, e almeno questa volta te lo dice chiaramente.

COSA È STATO ANNUNCIATO

Meta ha annunciato il lancio globale dei propri piani in abbonamento: Instagram Plus e Facebook Plus a 3,99 dollari al mese, WhatsApp Plus a 2,99 dollari al mese. L’annuncio è arrivato direttamente da Naomi Gleit, direttrice dei prodotti di Meta, con un post su Instagram: “E se gli abbonamenti potessero offrirti ancora di più dalle tue app?”. Tutti i piani sono riuniti sotto un nuovo marchio chiamato Meta One.

COSA OTTIENI CON IL PLUS

Non è solo una questione di status. Gli abbonati Instagram Plus potranno visualizzare un’anteprima delle Storie senza comparire tra gli spettatori, cercare manualmente utenti nell’elenco visualizzazioni e pubblicare contenuti direttamente sul proprio profilo senza mostrarli nel feed dei follower. Ci sono anche elementi estetici: icone personalizzate per l’app, font dedicati per la biografia, reazioni animate Super Cuore e pin aggiuntivi per il profilo. WhatsApp Plus si concentra invece sulla personalizzazione della messaggistica: temi dedicati, suonerie personalizzate, adesivi premium, più chat fissate in alto e strumenti aggiuntivi per organizzare le conversazioni.

I PIANI AI: META ONE PLUS E META ONE PREMIUM

Qui le cose si fanno più serie. Meta One Plus, disponibile a 7,99 dollari al mese, consentirà di usare Meta AI con limiti più ampi rispetto alla versione gratuita. Il piano One Premium, a 19,99 dollari al mese, include maggiore potenza di calcolo, strumenti avanzati per la generazione di immagini e video e una modalità Thinking Mode progettata per gestire richieste più complesse. I primi test partiranno da Singapore, Guatemala e Bolivia.

PER CREATOR E AZIENDE

Arriveranno anche Meta One Essential a 14,99 dollari al mese, con strumenti per la verifica e la gestione dell’identità digitale, e Meta One Advanced a 49,99 dollari al mese, che garantirà maggiore visibilità nei feed e nei risultati di ricerca.

PERCHÉ ADESSO

La risposta è semplice: la pubblicità da sola non basta più. Meta è sotto la lente degli investitori per le spese colossali nel campo dell’intelligenza artificiale: l’azienda ha dichiarato di voler investire tra i 125 e i 145 miliardi di dollari nel 2026, destinati principalmente alla costruzione di nuovi data center per l’AI. Gli abbonamenti sono il tentativo di aprire un secondo canale di entrate. La versione gratuita delle tre app rimane comunque disponibile per tutti.

Puoi ancora scorrere il feed senza pagare. Ma sempre più funzioni, quelle che contano davvero, finiranno dietro un paywall.