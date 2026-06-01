Addio ai biglietti multipli: l’Europa punta al ticket unico per i viaggi in treno

La Commissione europea approva il pacchetto "One journey, one ticket, full rights": un solo biglietto per viaggi transfrontalieri, stessi diritti dei voli in coincidenza e obbligo per le ferrovie di condividere dati

ROMA – Da Berlino a Barcellona in treno, con un’unica transazione. Viaggiare da una parte all’altra del continente con un solo biglietto, anche cambiando diverse compagnie ferroviarie, diventerà presto realtà. Non è ancora oggi, ma si avvicina: il 13 maggio 2026 la Commissione europea ha adottato un pacchetto di tre proposte legislative, intitolato “One journey, one ticket, full rights“, per rivoluzionare la biglietteria ferroviaria in tutto il continente. L’obiettivo è abbattere le barriere digitali che oggi rendono complicato organizzare spostamenti internazionali su rotaia e garantire ai passeggeri le stesse tutele previste per i voli in coincidenza: se un treno è in ritardo e si perde il collegamento successivo, la responsabilità del riposizionamento sarà del sistema di vendita, non più del viaggiatore. Il fine ultimo di Bruxelles è trasformare il trasporto ferroviario nella vera alternativa sostenibile ai voli a corto e medio raggio.

L’ODISSEA ATTUALE

Oggi, chi vuole attraversare l’Europa deve spesso districarsi tra siti diversi, confrontare manualmente orari e prezzi e acquistare titoli di viaggio separati che non comunicano tra loro. Con le nuove norme, i passeggeri potranno cercare, confrontare e acquistare un intero itinerario transfrontaliero in un’unica operazione, scegliendo tra piattaforme gestite dalle compagnie o servizi indipendenti.

Chi ha provato a organizzare un viaggio in treno tra due Paesi europei conosce il problema: siti diversi, più transazioni, nessuna tutela se si perde una coincidenza gestita da un operatore separato. Secondo un sondaggio Eurobarometro del 2025, il 25% degli europei ha difficoltà a prenotare biglietti che combinano servizi di operatori diversi, mentre il 43% rinuncia perché il processo è troppo macchinoso. Il risultato pratico è che pianificare un viaggio ferroviario a livello continentale richiede in media il 70% di tempo in più rispetto alla prenotazione di un volo.

UN SOLO TITOLO DI VIAGGIO

La riforma interviene sulla frammentazione dei sistemi di prenotazione, obbligando le grandi compagnie a condividere dati su orari, disponibilità e tariffe con i soggetti terzi. Questo permetterà alle piattaforme digitali di assemblare viaggi complessi che coinvolgono più operatori. Il viaggio non sarà più una sequenza di tratte indipendenti, ma un prodotto unitario. Il sistema attuale, ha osservato la Commissione, non riflette ancora l’idea di uno spazio europeo senza barriere, rendendo la prenotazione internazionale troppo frustrante per i cittadini.

L’iniziativa punta a permettere ai viaggiatori di cercare, confrontare e acquistare in un’unica transazione servizi ferroviari combinati in diversi Paesi, accedendo a qualsiasi piattaforma di biglietteria, indipendente o gestita da una compagnia nazionale. Se la proposta diventasse legge, gli operatori sarebbero obbligati a rendere disponibili i propri biglietti alle piattaforme che desiderano venderli, con trasparenza su prezzi e opzioni.

Sul fronte dei diritti, in caso di coincidenze mancate su viaggi gestiti da più operatori, i passeggeri potranno contare su una nuova forma di protezione che comprende assistenza, riorganizzazione del viaggio, rimborso e risarcimento. La compagnia responsabile del ritardo risponderà del problema, mentre le altre dovranno accettare il passeggero sul primo treno utile.

LE VOCI DI BRUXELLES

Il vicepresidente esecutivo per la Coesione e le riforme Raffaele Fitto ha sottolineato che i passeggeri ferroviari meritano la stessa esperienza garantita dal trasporto aereo. Il commissario per i Trasporti sostenibili Apostolos Tzitzikostas ha aggiunto che il sistema potrebbe aumentare il numero di passeggeri sui treni e generare benefici economici sia per i viaggiatori, attraverso una pressione al ribasso sui prezzi, sia per le imprese, che potrebbero riempire meglio i propri vagoni.

Ursula von der Leyen aveva già inserito la proposta nelle sue linee programmatiche per il secondo mandato nel 2024, sintetizzandola così su X: “Con un solo biglietto e pieni diritti per i passeggeri lungo tutto il viaggio. È il nostro nuovo Passenger package”.

IL CONTESTO E I NODI APERTI

Restano tuttavia nodi tecnici da sciogliere. Un sistema di biglietteria unificato resta un gesto simbolico se non è accompagnato da collegamenti reali: la congestione delle reti e i sistemi di segnalamento incompatibili, impediscono tuttora ai treni di circolare in modo fluido oltre confine.

La proposta dovrà ora percorrere l’iter legislativo ordinario, passando per il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Ue.