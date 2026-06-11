La favola continua: Dua Lipa e Callum Turner in luna di miele tra Sicilia e Calabria

Luna di miele a cinque stelle tra yacht, Egadi e Tropea: dopo le nozze da sogno in Sicilia, Dua Lipa e Callum Turner scoprono il Sud più glam d’Italia

ROMA – le sfarzose celebrazioni nuziali a Palermo, Dua Lipa e Callum Turner hanno proseguito la loro luna di miele italiana scegliendo le Isole Egadi e Tropea come tappe di un viaggio che attraversa il Mediterraneo più autentico. La coppia, che aveva già pronunciato il fatidico “sì” con una cerimonia civile a Londra, aveva trasformato la Sicilia nel palcoscenico di una festa indimenticabile: ora, lontano dai riflettori, si gode le bellezze del Sud Italia.

RITO CIVILE A LONDRA, GRAN FESTA IN SICILIA

La cerimonia ufficiale si era svolta a Londra, all’Old Marylebone Town Hall, ma il cuore dei festeggiamenti ha battuto in Sicilia: prima un aperitivo in Piazza Croce dei Vespri a Palermo, poi la festa principale nella sontuosa Villa Valguarnera a Bagheria, dimora settecentesca di proprietà di una discendente dell’aristocrazia siciliana. Oltre 200 ospiti tra artisti, protagonisti della moda e del cinema hanno animato due giorni di celebrazioni, con luci soffuse, auto d’epoca e musica swing a evocare gli anni d’oro del cinema. Tra i presenti Donatella Versace, Charli XCX, Mark Ronson, Kevin Parker dei Tame Impala ed Elton John, che ha emozionato la platea con una toccante esibizione di Your Song.

LO YACHT, TAORMINA E IL SAN DOMENICO PALACE

Archiviati i festeggiamenti, la coppia è salita a bordo del yacht, per imboccare la rotta del Mediterraneo. Prima tappa Taormina, dove i due sono stati avvistati passeggiare mano nella mano tra i vicoli del centro storico, con una notte trascorsa al San Domenico Palace, cinque stelle noto al grande pubblico internazionale anche per essere stato location della serie Hbo The White Lotus.

LE EGADI: CALETTE NASCOSTE E MARE CRISTALLINO

Dalla costa orientale siciliana, la prua ha virato verso ovest, in direzione delle Isole Egadi. Un video circolato sui social ha mostrato la coppia in procinto di imbarcarsi verso Favignana, prima tappa di un arcipelago, con Levanzo e Marettimo, di fronte a Trapani, sospeso tra il basso Tirreno e il Canale di Sicilia. Calette nascoste, scogli come Cala Rossa e il Castello di Punta Troia a Marettimo: un rifugio lontano dai paparazzi, scelto con tutta l’intenzione di chi vuole godersi la luna di miele in pace.

TROPEA, LA CENA E I RAVIOLI CON ‘NDUJA

Lasciata la Sicilia, la coppia ha fatto rotta verso la Calabria, scegliendo anche Tropea come una delle tappe della luna di miele italiana. Per la cena hanno optato per il ristorante Il Convivio, nel cuore del borgo, dove sono arrivati in serata con la scorta. Il proprietario ha raccontato alla stampa: “Si sono mostrati molto riservati e discreti. Hanno scelto alcune specialità della cucina locale, tra cui i ravioli con ‘nduja e cipolla, apprezzando particolarmente i sapori del territorio. Alla fine ci hanno fatto i complimenti”. Per il soggiorno, la scelta è caduta su Villa Paola, boutique hotel ricavato da un convento antico con affaccio diretto sul Tirreno.

IL SUD ITALIA SEMPRE PIÙ META DEL JET SET INTERNAZIONALE

L’itinerario della coppia conferma una tendenza ormai consolidata: l’Italia è tra le mete preferite dalle celebrità internazionali per nozze e viaggi privati. Non solo Toscana, Costiera amalfitana o laghi del Nord, negli ultimi anni anche il Sud più scenografico, tra Puglia, Sicilia e Calabria, è entrato stabilmente nell’immaginario del lusso internazionale.