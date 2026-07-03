Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati. Domani la festa al castello

Il sì civile è già stato detto a Militello in Val di Catania, davanti al Sindaco Giovanni Burtone. Domani, 4 luglio, la coppia festeggia per tre giorni al Castello Xirumi Serravalle di Lentini. Con Michelle Hunziker, i fratelli della sposa e forse un concerto privato di papà Eros

ROMA – Nove anni insieme, un figlio, una proposta a Londra e un sì pronunciato in Sicilia. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono ufficialmente marito e moglie e la parte più bella deve ancora iniziare.

IL SÌ CIVILE A MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Prima del grande evento al castello, la coppia ha celebrato il matrimonio civile a Militello in Val di Catania, davanti al Sindaco e Onorevole Giovanni Burtone. Al loro fianco c’era un’emozionata Michelle Hunziker, tornata in questa terra dopo tanti anni per ricevere la cittadinanza onoraria un doppio momento di festa per la famiglia.

LA LOCATION: UN CASTELLO NELLA SICILIA DEGLI AGRUMETI

La cornice scelta per i festeggiamenti è il Castello Xirumi Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa, prenotato con la formula del vip retreat per l’intero weekend: non una semplice cerimonia con ricevimento serale, ma tre giorni di festa costruiti attorno agli invitati più stretti. Aurora ha raccontato di aver visitato venti location in due regioni diverse prima di trovare quella giusta quella che in teoria non sarebbe nemmeno dovuta essere disponibile.



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GLI INVITI IN STILE ANNI NOVANTA E I DETTAGLI DELLA FESTA

Tra i dettagli già emersi, gli inviti: la coppia ha scelto un formato ispirato ai giornaletti anni Novanta, con una grafica pop da magazine adolescenziale, perfettamente in linea con l’ironia e il senso estetico di Aurora.



I fratelli della sposa avranno un ruolo speciale nella cerimonia, così come Michelle, che ha confessato di aver già organizzato una postazione trucco dedicata per non farsi trovare impreparata dall’emozione.

LA SORPRESA DI EROS: UN CONCERTO PRIVATO PER LA FIGLIA

L’indiscrezione più attesa riguarda Eros Ramazzotti, che secondo le voci circolate nelle ultime ore potrebbe regalare alla figlia una performance privata durante i festeggiamenti. Eros dovrà però affrontare il matrimonio in condizioni non ideali: a pochi giorni dalla cerimonia ha annunciato di dover essere operato, un problema di salute che ha tenuto tutti con il fiato sospeso ma che, stando alle ultime notizie, non dovrebbe impedirgli di essere presente.

UN AMORE COSTRUITO LONTANO DAI RIFLETTORI

Aurora e Goffredo stanno insieme da oltre nove anni. Lui, di origini britanniche, lavora nel mondo della finanza e ha sempre mantenuto un profilo basso nonostante la visibilità della compagna. La proposta di matrimonio era arrivata a Londra, la città dove si erano innamorati, e l’annuncio ufficiale era stato dato il 1° dicembre 2024. Nel 2023 era nato il piccolo Cesare, il loro primo figlio.

Il sì è già stato detto. Adesso inizia la festa.