Marvel svela nuovi film: Ryan Gosling è Ghost Rider, David Jonsson è il nuovo Black Panther

Al San Diego Comic-Con 2026, Kevin Feige annuncia Ghost Rider con Ryan Gosling e Shawn Levy nel 2028, Black Panther 3 con David Jonsson come nuovo erede di T'Challa nel 2028, e mostra un'anteprima esclusiva di Avengers: Doomsday in arrivo il 18 dicembre 2026 con un cast mostruoso

ROMA – Il rombo di una moto si sentiva già dal retroscena della Hall H durante i panel del pomeriggio. I fan ci avevano sperato, i rumor circolavano da mesi. Poi Kevin Feige è salito sul palco, e ha fatto entrare Ryan Gosling. La Hall H è esplosa.

GHOST RIDER: RYAN GOSLING E SHAWN LEVY

Marvel Studios ha dato il via libera a un film standalone su Ghost Rider con Ryan Gosling nel ruolo principale e Shawn Levy, regista di Deadpool & Wolverine, alla regia. L’uscita è prevista per il 2028. La sceneggiatura è affidata a Jonathan Tropper. Dal palco, Gosling non ha nascosto l’entusiasmo: “Questo è un personaggio che sogno di interpretare da tempo.” La coppia Gosling-Levy aveva già lavorato insieme su Star Wars: Starfighter e la chimica sul palco era evidente. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marvel Italia (@marvelit)

BLACK PANTHER 3: UN NUOVO EREDE

Ryan Coogler, fresco vincitore dell’Oscar, torna a dirigere Black Panther 3, la cui uscita è fissata per il 15 dicembre 2028. Il nuovo Black Panther sarà David Jonsson, già visto in Alien: Romulus, che interpreterà il figlio di T’Challa, personaggio introdotto nella scena post-credit di Wakanda Forever. Letitia Wright e Winston Duke tornano nel cast. Dal palco Coogler ha spiegato la scelta: “In questo prossimo film il figlio di T’Challa cresce, diventa adulto e dovevamo trovare un attore incredibile.”

AVENGERS: DOOMSDAY, ANTEPRIMA A PORTE CHIUSE

Il panel di Avengers: Doomsday ha visto sul palco una quantità enorme di volti: Robert Downey Jr., Chris Evans, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Ian McKellen, Florence Pugh, Sebastian Stan e molti altri. È stato mostrato un clip esclusivo di due minuti a porte chiuse, senza possibilità di registrazione.



La trama ufficiale rivela che eroi provenienti da tre universi distinti si troveranno su una rotta di collisione letale per affrontare una minaccia esistenziale senza precedenti. Ryan Reynolds è apparso sul palco in costume da Deadpool, non per annunciare la sua presenza in Doomsday, ma per far capire che novità sul personaggio arriveranno presto. Avengers: Doomsday arriva nei cinema il 18 dicembre 2026.

IL RESTO DEGLI ANNUNCI

Vision Quest arriverà su Disney+ il 14 ottobre e, secondo Feige, chiuderà la trilogia di WandaVision. Avengers: Endgame tornerà nelle sale il 25 settembre con nuove sequenze che fanno da ponte verso Doomsday. Jon Bernthal ha mostrato un clip di Spider-Man: Brand New Day in cui il suo Punisher combatte a fianco di Parker contro l’Hulk.

Una serata che verrà ricordata a lungo. Il Marvel Cinematic Universe ha un piano e adesso il mondo lo sa.